Боттас признал ошибку в Мексике. И тут же нашел оправдание

На предыдущем Гран При в Мексике Валттери Боттас стал антигероем команды Mercedes, проиграв старт и главное пропустив вперед Макса Ферстаппена.

Боттас стартовал первым, рядом со своим напарником Льюисом Хэмилтоном и перед Ферстаппеном. Он не смог избежать того, что Ферстаппен воспользуется его слип-стримом, а затем на входе в первый поворот не перекрыл для Red Bull внешнюю траекторию, позволив голландцу себя обойти.

Ферстаппен вышел в лидеры гонки и сумел ее выиграть, увеличив отрыв от Хэмилтона в общем зачете до 19 очков.

За ту историю Боттасу пришлось оправдываться и на первой пресс-конференции в Бразилии.

«Есть быть честным, то стоит признать, что я мог действовать иначе, – сказал Боттас. – Но в тот момент мне казалось, что я принимаю верные решения. Если вернуться в прошлое, то, возможно, я мог бы перекрыть для Макса внешнюю траекторию. Но кто знает, может он тогда бы обошел меня по внутренней.

Это типичная гоночная ситуация. Мне остается стараться делать максимум. Конечно, я смотрел повторы старта по видео. И если ситуация повториться, возможно я справлюсь лучше. Но может и нет».