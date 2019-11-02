Боттас прервал в Остине серию поулов Ferrari, Хэмилтон 5-й

Валттери Боттас захватил лидерство после первой попытки в финале, всего на 0,012 секунды опередив Себастьяна Феттеля. Когда гонщики вернулись на трассу, ни одному из них не удалось улучшить своего результата.

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер занимали в промежуточном протоколе третью и четвертую позицию. Оба прибавили под клетчатым флагом, но все же остались позади Боттаса – в 0,067 и 0,108 секунды соответственно. При этом на машине монегаска перед началом сессии сменили мотор.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон остался только пятым, опередив Алекса Элбона – обоим также не удалось прибавить по сравнению с первой попыткой. Для британца это худший квалификационный результат в Остине с начала турбоэры.

Из пилотов трех топ-команд только Элбон будет стартовать в гонке на шинах Soft, все остальные – на Medium.

Десятку замкнули пилоты McLaren (Ландо Норрис стал абсолютно лучшим в первом сегменте, но в третьем быстрее напарника проехал Карлос Сайнс), а также Даниэль Риккардо и Пьер Гасли.

Даниил Квят, который по ходу всего уик-энда уступал напарнику по Toro Rosso Пьеру Гасли, показал в субботней сессии 13-й результат. В самом конце второго сегмента россиянин проехал чуть быстрее и мог стать 11-м, но судьи аннулировали этот круг за нарушение пределов трассы.

Серхио Перес, которому предстоит стартовать с пит-лейна, по сути не боролся в квалификации, опередив лишь Роберта Кубицу.

Гонщики Скудерии остались без поула впервые после летнего перерыва, они стартовали с первого места шесть раз подряд. Для Валттери Боттаса, обновившего абсолютный рекорд Трассы Америк, квалификационный успех стал 11-м в карьере и пятым в нынешнем сезоне. Чтобы сохранить шансы на титул после воскресной гонки, финн должен выиграть и рассчитывать на финиш Хэмилтона за пределами первой семерки.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Остине.

Результаты квалификации Гран При США