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Формула 1 / Гран При США / Отчет о квалификации

Боттас прервал в Остине серию поулов Ferrari, Хэмилтон 5-й

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Боттас прервал в Остине серию поулов Ferrari, Хэмилтон 5-й
Автор:
, Ответственный редактор
2 нояб. 2019 г., 22:08

Финн с минимальным перевесом выиграл квалификацию в Техасе. Он впервые с Сильверстоуна будет стартовать в гонке первым, оставив позади Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена. Первая четверка уместилась в одну десятую секунды.

Валттери Боттас захватил лидерство после первой попытки в финале, всего на 0,012 секунды опередив Себастьяна Феттеля. Когда гонщики вернулись на трассу, ни одному из них не удалось улучшить своего результата.

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер занимали в промежуточном протоколе третью и четвертую позицию. Оба прибавили под клетчатым флагом, но все же остались позади Боттаса – в 0,067 и 0,108 секунды соответственно. При этом на машине монегаска перед началом сессии сменили мотор.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон остался только пятым, опередив Алекса Элбона – обоим также не удалось прибавить по сравнению с первой попыткой. Для британца это худший квалификационный результат в Остине с начала турбоэры.

Из пилотов трех топ-команд только Элбон будет стартовать в гонке на шинах Soft, все остальные – на Medium.

Десятку замкнули пилоты McLaren (Ландо Норрис стал абсолютно лучшим в первом сегменте, но в третьем быстрее напарника проехал Карлос Сайнс), а также Даниэль Риккардо и Пьер Гасли.

Даниил Квят, который по ходу всего уик-энда уступал напарнику по Toro Rosso Пьеру Гасли, показал в субботней сессии 13-й результат. В самом конце второго сегмента россиянин проехал чуть быстрее и мог стать 11-м, но судьи аннулировали этот круг за нарушение пределов трассы. 

 

Серхио Перес, которому предстоит стартовать с пит-лейна, по сути не боролся в квалификации, опередив лишь Роберта Кубицу. 

Гонщики Скудерии остались без поула впервые после летнего перерыва, они стартовали с первого места шесть раз подряд. Для Валттери Боттаса, обновившего абсолютный рекорд Трассы Америк, квалификационный успех стал 11-м в карьере и пятым в нынешнем сезоне. Чтобы сохранить шансы на титул после воскресной гонки, финн должен выиграть и рассчитывать на финиш Хэмилтона за пределами первой семерки.

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Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Остине.

Результаты квалификации Гран При США

Позиция Пилот Мотор Время Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 01'32.029  
2 Germany Себастьян Феттель Ferrari 01'32.041 00.012
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 01'32.096 00.067
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 01'32.137 00.108
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 01'32.321 00.292
6 Thailand Александр Элбон Honda 01'32.548 00.519
7 Spain Карлос Сайнс Renault 01'32.847 00.818
8 United Kingdom Ландо Норрис Renault 01'33.175 01.146
9 Australia Даниэль Риккардо Renault 01'33.488 01.459
10 France Пьер Гасли Honda 01'33.601 01.572
11 Germany Нико Хюлькенберг Renault 01'33.815 01.786
12 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 01'33.979 01.950
13 Russian Federation Даниил Квят Honda 01'33.989 01.960
14 Canada Лэнс Стролл Mercedes 01'34.100 02.071
15 France Ромен Грожан Ferrari 01'34.158 02.129
16 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 01'34.226 02.197
17 Finland Кими Райкконен Ferrari 01'34.369 02.340
18 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 01'35.372 03.343
20 Mexico Серхио Перес Mercedes 01'35.808 03.779
19 Poland Роберт Кубица Mercedes 01'35.889 03.860
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
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Автор Александр Кабановский

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