Боттас прервал в Остине серию поулов Ferrari, Хэмилтон 5-й
Финн с минимальным перевесом выиграл квалификацию в Техасе. Он впервые с Сильверстоуна будет стартовать в гонке первым, оставив позади Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена. Первая четверка уместилась в одну десятую секунды.
Валттери Боттас захватил лидерство после первой попытки в финале, всего на 0,012 секунды опередив Себастьяна Феттеля. Когда гонщики вернулись на трассу, ни одному из них не удалось улучшить своего результата.
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер занимали в промежуточном протоколе третью и четвертую позицию. Оба прибавили под клетчатым флагом, но все же остались позади Боттаса – в 0,067 и 0,108 секунды соответственно. При этом на машине монегаска перед началом сессии сменили мотор.
Лидер сезона Льюис Хэмилтон остался только пятым, опередив Алекса Элбона – обоим также не удалось прибавить по сравнению с первой попыткой. Для британца это худший квалификационный результат в Остине с начала турбоэры.
Из пилотов трех топ-команд только Элбон будет стартовать в гонке на шинах Soft, все остальные – на Medium.
Десятку замкнули пилоты McLaren (Ландо Норрис стал абсолютно лучшим в первом сегменте, но в третьем быстрее напарника проехал Карлос Сайнс), а также Даниэль Риккардо и Пьер Гасли.
Даниил Квят, который по ходу всего уик-энда уступал напарнику по Toro Rosso Пьеру Гасли, показал в субботней сессии 13-й результат. В самом конце второго сегмента россиянин проехал чуть быстрее и мог стать 11-м, но судьи аннулировали этот круг за нарушение пределов трассы.
Серхио Перес, которому предстоит стартовать с пит-лейна, по сути не боролся в квалификации, опередив лишь Роберта Кубицу.
Гонщики Скудерии остались без поула впервые после летнего перерыва, они стартовали с первого места шесть раз подряд. Для Валттери Боттаса, обновившего абсолютный рекорд Трассы Америк, квалификационный успех стал 11-м в карьере и пятым в нынешнем сезоне. Чтобы сохранить шансы на титул после воскресной гонки, финн должен выиграть и рассчитывать на финиш Хэмилтона за пределами первой семерки.
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Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Остине.
Результаты квалификации Гран При США
|Позиция
|Пилот
|Мотор
|Время
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|01'32.029
|2
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|01'32.041
|00.012
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|01'32.096
|00.067
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|01'32.137
|00.108
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|01'32.321
|00.292
|6
|Александр Элбон
|Honda
|01'32.548
|00.519
|7
|Карлос Сайнс
|Renault
|01'32.847
|00.818
|8
|Ландо Норрис
|Renault
|01'33.175
|01.146
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault
|01'33.488
|01.459
|10
|Пьер Гасли
|Honda
|01'33.601
|01.572
|11
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|01'33.815
|01.786
|12
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|01'33.979
|01.950
|13
|Даниил Квят
|Honda
|01'33.989
|01.960
|14
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|01'34.100
|02.071
|15
|Ромен Грожан
|Ferrari
|01'34.158
|02.129
|16
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|01'34.226
|02.197
|17
|Кими Райкконен
|Ferrari
|01'34.369
|02.340
|18
|Джордж Расселл
|Mercedes
|01'35.372
|03.343
|20
|Серхио Перес
|Mercedes
|01'35.808
|03.779
|19
|Роберт Кубица
|Mercedes
|01'35.889
|03.860
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский
Боттас прервал в Остине серию поулов Ferrari, Хэмилтон 5-й
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