Боттас предсказал себе пик карьеры

Валттери Боттас проводит пятый сезон в Mercedes, неизменно уступая своему напарнику Льюису Хэмилтону. При этом пилот, которому в этом месяце исполнится 32 года, полагает, что вскоре выйдет на вершину своей формы.

«Сейчас меня ничего не сдерживает, – цитирует Боттаса ESPN. – Я определенно чувствую, что моя карьера выходит на пик. Я еще его не достиг, продолжаю учиться и прибавлять. Я испробую все возможное ради себя и команды, в любой ситуации».

Контракт Боттаса с Mercedes на 2022 год пока не продлен. Но он полагает, что в случае увольнения пригодится другому коллективу:

«Я уверен, что буду хорошим активом для любой команды. Я уверен в своих навыках, но решение принимаю не я».