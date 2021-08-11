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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Боттас предсказал себе пик карьеры

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А еще Валттери счел себя ценным активом

Боттас предсказал себе пик карьеры

Валттери Боттас проводит пятый сезон в Mercedes, неизменно уступая своему напарнику Льюису Хэмилтону. При этом пилот, которому в этом месяце исполнится 32 года, полагает, что вскоре выйдет на вершину своей формы.

«Сейчас меня ничего не сдерживает, – цитирует Боттаса  ESPN. – Я определенно чувствую, что моя карьера выходит на пик. Я еще его не достиг, продолжаю учиться и прибавлять. Я испробую все возможное ради себя и команды, в любой ситуации».

Контракт Боттаса с Mercedes на 2022 год пока не продлен. Но он полагает, что в случае увольнения пригодится другому коллективу:

«Я уверен, что буду хорошим активом для любой команды. Я уверен в своих навыках, но решение принимаю не я».

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