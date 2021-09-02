Боттас пожелал многолетний контракт. Но не назвал команду

Перед Гран При Нидерландов появилась информация, что Mercedes окончательно решила заменить Валттери Боттаса на Джордж Расселла в 2022 году. Команда собирается объявить об этом на Гран При Италии, а самому Боттасу теперь прочат место в Alfa Romeo.

Сам финн говорить о своих конкретных планах на ближайшее время отказался.

«Может, я знаю [где буду выступать], а может и нет, – сказал Боттас. – Но говорить больше ничего не хочу. Все движется в верном направлении, я рад и в предвкушении. Но в этот уик-энд новостей не будет.

Я хочу многолетний контракт. В Формуле 1 у меня такого еще не было. Это может сделать тебя преданным команде не только на один сезон, ты знаешь, что у вас долгосрочная работа. Проект должен захватывать, должна быть приятная атмосфера, это самое важное. Я у меня есть в запасе еще несколько лет в Ф1 и я хочу остаться в чемпионате».