Ферстаппен потеряет пять позиций на решетке, Боттас – три

В самом конце третьего сегмента, когда гонщики проводили заключительные попытки, Пьер Гасли повредил переднее крыло своей AlphaTauri о поребрик – обломки проткнули переднее колесо, и гонщику пришлось запарковаться на стартовой прямой.

Те, кто в этот момент завершали свои круги, или сбросили скорость – как Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель, – или довели попытку до конца. Это привлекло внимание судей, которые вызвали Макса Ферстаппена, Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса.

По итогам слушаний, которые прошли в воскресенье за несколько часов до старта гонки, судьи в первую очередь приняли решение по Боттасу, который потеряет три позиции на решетке.

Ферстаппена переставят на пять мест – дело в том, что Макс проехал под двойными желтыми флагами, когда как к моменту появления Валттери они уже сменились одиночными.

Кроме того, гонщикам начислили штрафные баллы: Ферстаппену два (в сумме стало четыре), Боттасу – один (пять). Если за 12 месяцев пилот Ф1 набирает 12 баллов, его отстраняют от ближайшего Гран При.

По информации комментатора Sky Sports Дэвида Крофта, в действиях Сайнса судьи FIA нарушений не нашли.

В итоге Ферстаппен будет начинать гонку седьмым, а Боттас – шестым. Больше всего от этого выиграл Пьер Гасли который впервые в карьере займет место на первом стартовом ряду Гран При. Фернандо Алонсо оказался третьим впервые с ГП Бразилии 2013 года.

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