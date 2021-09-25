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Формула 1 / Гран При России Новость

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

Финский пилот остался не в восторге от действий своей команды Mercedes в сочинской квалификации

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

Валттери Боттас за четыре сезона в составе Mercedes ни разу не стартовал на Гран При России ниже четвертого места, но в предстоящую гонку будет начинать лишь с седьмой позиции, не сумев достаточно быстро проехать на сликах по подсыхающей трассе.

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Руководитель чемпионов мира Тото Вольф назвал поздний переход с промежуточных шин на слики верным решением, однако Боттас с ним не согласился. Также он отметил задержку на пит-лейне, причиной которой стала необходимость заменить поврежденное переднее крыло на машине Льюиса Хэмилтона. 

«У нас была скорость, но надо еще раз изучить действия команды в тот момент, когда стало подсыхать, –  сказал финн журналистам. – Мне кажется, что мы выехали [на сликах] поздновато. А из-за инцидента на пит-лейне с машиной Льюиса не успели проехать два быстрых круга. 

Остался всего один, а его не хватило, чтобы шины начали работать. Думаю, второй круг в теории принес бы очень серьезное улучшение. Думаю, это главное разочарование сегодня». 

Он добавил: «Я чувствовал, что шины не прогрелись, и это было главной проблемой. Я не мог положиться на них. Под конец круга ситуация становилась все лучше, я чувствовал, что могу прибавить, но тут увидел клетчатый флаг».

По мнению Боттаса, без аварии Хэмилтона на въезде в боксы он имел хорошие шансы выиграть квалификацию: «Главной проблемой было ожидание на пит-лейне. Именно там мы потеряли возможность проехать два круга [на сликах]. Без этого, полагаю, были хорошие возможности завоевать поул».

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Дополнительная информация: Адам Купер

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Валттери Боттас, Mercedes W12, на пит-лейне

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Валттери Боттас, Mercedes W12, на пит-лейне

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

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Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом

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Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом
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