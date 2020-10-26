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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Боттас попросил у Mercedes одни шины – а получил другие. Вот как это объясняет Вольф

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Боттас попросил у Mercedes одни шины – а получил другие. Вот как это объясняет Вольф
Автор:
, Главный редактор

По словам руководителя чемпионской команды, переход на мягкую резину в конце гонки только усложнил бы жизнь финскому гонщику

Уступив Льюису Хэмилтону лидерство на 20-м круге Гран При Португалии и отстав к моменту своего пит-стопа от напарника почти на 10 секунд, Валттери Боттас не отказался от мысли побороться за победу в гонке – по крайней мере, попытаться это сделать. Но предложение финна получить преимущество за счет разницы в выборе шин было проигнорировано командой.

Оба пилота Mercedes начали гонку на шинах Medium. Хэмилтон провел свой пит-стоп первым – и болид британца переобули в покрышки Hard. Узнав об этом, Боттас по радио сообщил, что был бы не против перейти на самые мягкие шины – в теории это могло дать гонщику возможность догнать лидера и навязать ему борьбу. Однако команда не стала менять изначальный план – и финскому пилоту на пит-стопе тоже поставили Hard.

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После финиша руководителю коллектива Тото Вольфу в очередной раз пришлось оправдывать «пренебрежение» мнением второго пилота.

«Были случаи, когда мы в таких ситуациях выполняли пожелания гонщика – но в целом все не так просто. Судите сами.

Мы были твердо уверены, что Hard – оптимальный состав для второго отрезка – об этом говорили все данные, собранные нами по ходу уик-энда и собственно гонки. На основании этого мы выстроили тактику – в том числе тактику для Льюиса, который был лидером. И если бы мы разрешили пилоту, ехавшему вторым, отступить от плана – это было бы трудно объяснить. Почему лидер действует по плану, а его преследователь делает то, что хочет?

Но все-таки главным фактором была наша уверенность в том, что Soft – наименее удачный выбор для второго отрезка. Наше решение не было взято с потолка, оно было обосновано, опиралось на данные. Кстати, если вы вспомните, что происходило на последних кругах с Пересом и Оконом – то скорее всего, согласитесь с нами».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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