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Боттас понадеялся заранее подписать контракт на 2021 год

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Боттас понадеялся заранее подписать контракт на 2021 год
Автор:
, Редактор
24 февр. 2020 г., 09:52

Финский гонщик рассчитывает избежать лишних разговоров по поводу продолжения выступлений в Mercedes

Валттери Боттас проводит четвертый год с командой Mercedes, однако все это время контракты с ним заключались всего на год. В прошлом сезоне соглашение с финном продлили в августе. Эта задержка вызвала многочисленные слухи о том, что Боттаса могут заменить более молодым Эстебаном Оконом.

В 2020 году Окон будет выступать за Renault, однако француз остается резервистом Mercedes и продолжает представлять угрозу для Боттаса. Кроме того, в конце 2020 года заканчивается контракт с Williams у еще одного юниора Mercedes AMG Джорджа Расселла.

На этом фоне Валттери выразил уверенность в том, что его дальнейшая судьба решится быстрее, чем годом ранее.

«Прошлый год научил меня, да и команду, как решать такие вопросы, – сказал Боттас во время тестов в Барселоне. – За пределами Mercedes было слишком много ненужной шумихи насчет моего контракта. А такие вещи лучше держать за закрытыми дверями. Но я думаю, что опыт прошлого года учит нас, что чем раньше принимается такое решение, тем лучше для всех.

Если же приходится откладывать решение на август или даже сентябрь, то ситуация раздувается и становится проблемой. Все эти спекуляции только мешают, так что предпочтительнее все решить на пару месяцев раньше.

Надеюсь, так и получится, но посмотрим, как все будет на самом деле. Всегда хочется начать переговоры как можно раньше, но пока просто и говорить особенно не о чем. Нас сейчас больше занимает наша скорость.

Отношения с Тото Вольфом у меня хорошие, как и со всей остальной командой. Так что когда придет время, мы сможем открыто обо всем поговорить. Уверен, прошлогодней шумихи, всех этих заголовков и тому подобного нам удастся избежать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Сергей Иванов

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