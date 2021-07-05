Боттас понадеялся прибавить за счет секрета McLaren

Ландо Норрис стал вторым в квалификации Гран При Австрии, опередив обоих пилотов Mercedes. В гонке он финишировал третьим, пропустив вперед Валттери Боттаса, но на финише отстал от него всего на пару секунд.

После этого Боттас выразил надежду выведать секрет улучшения темпа McLaren, чтобы использовать его в Mercedes.

«McLaren сделал хороший шаг вперед, – сказал Боттас. – Удивительно, но они были очень быстры и давили на нас в конце гонки. Это было удивительно потому, что на прошлой неделе между нами была разница в несколько десятых [на круге]. Так что не знаю. Может Ландо расскажет мне, что они улучшили за неделю, и мы тогда тоже сможем прибавить».