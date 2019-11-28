Боттас получит штраф за смену мотора в Абу-Даби
Финский гонщик Mercedes отправится в конец стартовой решетки за смену компонентов силовой установки.
На прошедшем Гран При в Бразилии Валттери Боттас не смог добраться до финиша из-за отказа мотора. После гонки в Mercedes объяснили, что к сходу с дистанции привело падение уровня масла, а поврежденный мотор отправится на изучение специалистами в Бриксуорт.
Накануне финала сезона в Абу-Даби Motorsport.com стало известно, что Mercedes заменит на машине Боттаса блок внутреннего сгорания – новый станет четвертым по счету в нынешнем сезоне, что приведет приведет к потере десяти позиций на стартовой решетке.
Если помимо двигателя Валттери на машине заменят и другие компоненты силовой установки, то финн будет стартовать на заключительном Гран При сезона с конца решетки.
Для Боттаса и Mercedes эта будет первая внеплановая смена мотора за сезон и первый штраф на стартовой решетке за перерасход деталей силовой установки.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Боттас получит штраф за смену мотора в Абу-Даби
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