Боттас получит штраф за смену мотора в Абу-Даби

На прошедшем Гран При в Бразилии Валттери Боттас не смог добраться до финиша из-за отказа мотора. После гонки в Mercedes объяснили, что к сходу с дистанции привело падение уровня масла, а поврежденный мотор отправится на изучение специалистами в Бриксуорт.

Накануне финала сезона в Абу-Даби Motorsport.com стало известно, что Mercedes заменит на машине Боттаса блок внутреннего сгорания – новый станет четвертым по счету в нынешнем сезоне, что приведет приведет к потере десяти позиций на стартовой решетке.

Если помимо двигателя Валттери на машине заменят и другие компоненты силовой установки, то финн будет стартовать на заключительном Гран При сезона с конца решетки.

Для Боттаса и Mercedes эта будет первая внеплановая смена мотора за сезон и первый штраф на стартовой решетке за перерасход деталей силовой установки.