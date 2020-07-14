Боттас показал средний палец круговому на Гран При Штирии
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14 июл. 2020 г., 17:00
Пилота Mercedes разозлил неуступчивый Антонио Джовинацци
Лидер сезона-2020 в Формуле 1 Валттери Боттас показал неприличный жест в ходе Гран При Штирии. Судя по фотографии, средний палец предназначался для Антонио Джовинацци. Пилот Alfa Romeo отставал от финна на круг и должен был пропустить Боттаса вперед, но долго не делал этого. Фотографию этого эпизода выложили в официальный твиттер Формулы 1.
После гонки Боттас жаловался на неуступчивость круговых, которые вели собственную борьбу вместо того, чтобы посторониться. Это не помешало Валттери занять второе место в гонке в Шпильберге и уехать из Австрии лидером чемпионата мира. На счету гонщика Mercedes 43 очка. У его партнера по команда Льюиса Хэмилтона 37 баллов.
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Боттас показал средний палец круговому на Гран При Штирии
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