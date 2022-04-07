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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Боттас показал шлем с кенгуру для этапа в Австралии

На шлеме также есть акулы и даже пловцы

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Боттас показал шлем с кенгуру для этапа в Австралии
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Перед этапом Формулы 1 в Австралии, который состоится в грядущие выходные, гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас решил обновить свой шлем. Теперь дизайн выполнен в песочно-голубом оттенке и изображает австралийский пляж: на берегу прыгают кенгуру и стоят домики, а в воде кусается акула и в безопасной зоне устраивают соревнования пловцы.

Также Боттас рассказал, что дизайн этого шлема создала его девушка Тиффани Кромвель. Выглядит итоговый вариант вот так:

 
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