Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана

Финальная пятница Формулы 1 в 2019 году завершилась в сумерках на трассе «Яс-Марина». Валттери Боттас, проехав круг за 1:36.256, возглавил протокол, проехав быстрее своего напарника Льюиса Хэмилтона и пары гонщиков Ferrari.

Свой результат финн, у которого на этом этапе новый мотор Mercedes, показал примерно в середине сессии на шинах Soft, после чего все стали отрабатывать длинные серии кругов, и скорости больше не росли.

Шарль Леклер меньше одной десятой уступил Хэмилтону, еще меньше выиграв у Себастьяна Феттеля. Макс Ферстаппен из Red Bull замкнул плотную пятерку лидеров, а вот отставание его напарника Алекса Элбона превысило секунду.

Главным событием сессии стало столкновение Валттери с Роменом Грожаном – лидером средней группы пелотона – в левом 11-м повороте. Боттас попробовал опередить соперника, сместившись внутрь. Похоже, что француз просто не видел его и начал заезжать по обычной траектории.

Гонщики смогли своим ходом доехать до боксов. После ремонта Боттас вернулся на трассу и продолжил работу, а вот Грожан оставался в гараже все оставшиеся 20 минут. Судьи начали изучение аварии.

По итогам заключительной пятничной тренировки сезона гонщики всех команд, кроме Haas и Racing Point, оказались на соседних строчках в итоговом протоколе. Даниил Квят показал девятую скорость, проехав на десятую быстрее Пьера Гасли.

Кроме столкновения Боттаса с Грожаном, после которого судьи вывесили красные флаги, в 19-м повороте – том самом, где утром вылетел Себастьян Феттель – Шарль Леклер задел ограждение, а Антонио Джовинацци закрутило.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Абу-Даби.

Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби