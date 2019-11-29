Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана
Вторая пятничная сессия Гран При Абу-Даби завершилась с преимуществом Mercedes. Валттери Боттас на 0,3 секунды опередил Льюиса Хэмилтона, однако в концовке сессии разбил машину, не сумев поделить дорогу с Роменом Грожаном.
Финальная пятница Формулы 1 в 2019 году завершилась в сумерках на трассе «Яс-Марина». Валттери Боттас, проехав круг за 1:36.256, возглавил протокол, проехав быстрее своего напарника Льюиса Хэмилтона и пары гонщиков Ferrari.
Свой результат финн, у которого на этом этапе новый мотор Mercedes, показал примерно в середине сессии на шинах Soft, после чего все стали отрабатывать длинные серии кругов, и скорости больше не росли.
Шарль Леклер меньше одной десятой уступил Хэмилтону, еще меньше выиграв у Себастьяна Феттеля. Макс Ферстаппен из Red Bull замкнул плотную пятерку лидеров, а вот отставание его напарника Алекса Элбона превысило секунду.
Главным событием сессии стало столкновение Валттери с Роменом Грожаном – лидером средней группы пелотона – в левом 11-м повороте. Боттас попробовал опередить соперника, сместившись внутрь. Похоже, что француз просто не видел его и начал заезжать по обычной траектории.
Гонщики смогли своим ходом доехать до боксов. После ремонта Боттас вернулся на трассу и продолжил работу, а вот Грожан оставался в гараже все оставшиеся 20 минут. Судьи начали изучение аварии.
По итогам заключительной пятничной тренировки сезона гонщики всех команд, кроме Haas и Racing Point, оказались на соседних строчках в итоговом протоколе. Даниил Квят показал девятую скорость, проехав на десятую быстрее Пьера Гасли.
Кроме столкновения Боттаса с Грожаном, после которого судьи вывесили красные флаги, в 19-м повороте – том самом, где утром вылетел Себастьян Феттель – Шарль Леклер задел ограждение, а Антонио Джовинацци закрутило.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Абу-Даби.
Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|29
|1'36.256
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|33
|1'36.566
|0.310
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|30
|1'36.642
|0.386
|4
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|28
|1'36.691
|0.435
|5
|Макс Ферстаппен
|Honda
|30
|1'36.807
|0.551
|6
|Александр Элбон
|Honda
|30
|1'37.288
|1.032
|7
|Ромен Грожан
|Ferrari
|17
|1'37.601
|1.345
|8
|Серхио Перес
|Mercedes
|32
|1'37.637
|1.381
|9
|Даниил Квят
|Honda
|34
|1'37.651
|1.395
|10
|Пьер Гасли
|Honda
|36
|1'37.770
|1.514
|11
|Карлос Сайнс
|Renault
|32
|1'37.834
|1.578
|12
|Ландо Норрис
|Renault
|32
|1'37.918
|1.662
|13
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|32
|1'37.985
|1.729
|14
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|31
|1'38.080
|1.824
|15
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|29
|1'38.122
|1.866
|16
|Даниэль Риккардо
|Renault
|26
|1'38.400
|2.144
|17
|Кими Райкконен
|Ferrari
|30
|1'38.415
|2.159
|18
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|32
|1'38.464
|2.208
|19
|Джордж Расселл
|Mercedes
|32
|1'39.512
|3.256
|20
|Роберт Кубица
|Mercedes
|32
|1'40.455
|4.199
|Полные результаты
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Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Вторая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
17:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
21:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
18:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
21:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
21:10
17:10
|
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