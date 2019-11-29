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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Отчет о тренировке

Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана

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Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана
Автор:
, Ответственный редактор
29 нояб. 2019 г., 14:34

Вторая пятничная сессия Гран При Абу-Даби завершилась с преимуществом Mercedes. Валттери Боттас на 0,3 секунды опередил Льюиса Хэмилтона, однако в концовке сессии разбил машину, не сумев поделить дорогу с Роменом Грожаном.

Финальная пятница Формулы 1 в 2019 году завершилась в сумерках на трассе «Яс-Марина». Валттери Боттас, проехав круг за 1:36.256, возглавил протокол, проехав быстрее своего напарника Льюиса Хэмилтона и пары гонщиков Ferrari.

Свой результат финн, у которого на этом этапе новый мотор Mercedes, показал примерно в середине сессии на шинах Soft, после чего все стали отрабатывать длинные серии кругов, и скорости больше не росли. 

Шарль Леклер меньше одной десятой уступил Хэмилтону, еще меньше выиграв у Себастьяна Феттеля. Макс Ферстаппен из Red Bull замкнул плотную пятерку лидеров, а вот отставание его напарника Алекса Элбона превысило секунду. 

Главным событием сессии стало столкновение Валттери с Роменом Грожаном – лидером средней группы пелотона – в левом 11-м повороте. Боттас попробовал опередить соперника, сместившись внутрь. Похоже, что француз просто не видел его и начал заезжать по обычной траектории.

 

Гонщики смогли своим ходом доехать до боксов. После ремонта Боттас вернулся на трассу и продолжил работу, а вот Грожан оставался в гараже все оставшиеся 20 минут. Судьи начали изучение аварии. 

По итогам заключительной пятничной тренировки сезона гонщики всех команд, кроме Haas и Racing Point, оказались на соседних строчках в итоговом протоколе. Даниил Квят показал девятую скорость, проехав на десятую быстрее Пьера Гасли. 

Кроме столкновения Боттаса с Грожаном, после которого судьи вывесили красные флаги, в 19-м повороте – том самом, где утром вылетел Себастьян Феттель – Шарль Леклер задел ограждение, а Антонио Джовинацци закрутило.

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Абу-Даби.

Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 29 1'36.256  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 33 1'36.566 0.310
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 30 1'36.642 0.386
4 Germany Себастьян Феттель Ferrari 28 1'36.691 0.435
5 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 30 1'36.807 0.551
6 Thailand Александр Элбон Honda 30 1'37.288 1.032
7 France Ромен Грожан Ferrari 17 1'37.601 1.345
8 Mexico Серхио Перес Mercedes 32 1'37.637 1.381
9 Russian Federation Даниил Квят Honda 34 1'37.651 1.395
10 France Пьер Гасли Honda 36 1'37.770 1.514
11 Spain Карлос Сайнс Renault 32 1'37.834 1.578
12 United Kingdom Ландо Норрис Renault 32 1'37.918 1.662
13 Canada Лэнс Стролл Mercedes 32 1'37.985 1.729
14 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 31 1'38.080 1.824
15 Germany Нико Хюлькенберг Renault 29 1'38.122 1.866
16 Australia Даниэль Риккардо Renault 26 1'38.400 2.144
17 Finland Кими Райкконен Ferrari 30 1'38.415 2.159
18 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 32 1'38.464 2.208
19 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 32 1'39.512 3.256
20 Poland Роберт Кубица Mercedes 32 1'40.455 4.199
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Вторая тренировка
Автор Александр Кабановский

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Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

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Третья тренировка
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сб 30 нояб.
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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