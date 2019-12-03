Боттас показал лучшее время в первый день тестов в Абу-Даби, Квят – третий

В Абу-Даби закончился первый день тестов, на которых команды могли протестировать шины Pirelli образца 2020 года, а также получить данные для постройки болидов на следующий сезон.

Лучшее время показал Валттери Боттас на Mercedes. Он был быстрейшим в течении всего дня, а под конец улучшил собственный результат, проехав круг за 1:37.124. Для сравнения: Льюис Хэмилтон в прошлую субботу выиграл квалификацию со временем 1:34.779, а в воскресенье лучший круг в гонке (снова в исполнении британца) составил 1:39.283.

В рамках тестов командам доступны как шины, привычные по недавно закончившемуся сезону, так и покрышки, разработанные Pirelli для использования в следующем году. Лучшее время Боттаса было показано на резине состава С4 2019 года – а вот среди остальных пилотов 10 из 11-ти проехали свои лучшие круги на покрышках для нового сезона.

Второе время осталось за Себастьяном Феттелем. В середине дня на его болиде возникли проблемы с выхлопной системой, однако механики сумели оперативно их устранить. А в конце дня немец стал участником единственного сколь-нибудь заметного инцидента на трассе: легкий контакт с машиной Серхио Переса привел к проколу одной из шин на болиде Ferrari.

Россиянин Даниил Квят сел за руль Toro Rosso во второй половине сессии: в начале дня машину тестировал запасной гонщик команды Шон Гелаэль. Тем не менее, именно Квят оказался в итоговом протоколе третьим.

Команда Williams предоставила шанс впервые сесть за руль современного болида Формулы 1 израильтянину Рою Ниссани. Он выехал на трассу за два часа до окончания тестов и успел проехать 41 круг, уступив более четырех секунд даже Джорджу Расселлу, пилотировавшему болид британской команды в первой половине дня.

Motorsport.com провел текстовую трансляцию первого дня тестов.

Заезды продолжатся завтра с обновленным составом пилотов.