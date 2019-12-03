Боттас показал лучшее время в первый день тестов в Абу-Даби, Квят – третий
Пилоты сравнили покрышки образцов 2019 и 2020 годов. Наряду с пилотами, которые в следующем году будут выступать в чемпионате мира, в заездах приняли участие индонезиец Шон Гелаэль и израильтянин Рой Ниссани.
В Абу-Даби закончился первый день тестов, на которых команды могли протестировать шины Pirelli образца 2020 года, а также получить данные для постройки болидов на следующий сезон.
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Лучшее время показал Валттери Боттас на Mercedes. Он был быстрейшим в течении всего дня, а под конец улучшил собственный результат, проехав круг за 1:37.124. Для сравнения: Льюис Хэмилтон в прошлую субботу выиграл квалификацию со временем 1:34.779, а в воскресенье лучший круг в гонке (снова в исполнении британца) составил 1:39.283.
В рамках тестов командам доступны как шины, привычные по недавно закончившемуся сезону, так и покрышки, разработанные Pirelli для использования в следующем году. Лучшее время Боттаса было показано на резине состава С4 2019 года – а вот среди остальных пилотов 10 из 11-ти проехали свои лучшие круги на покрышках для нового сезона.
Второе время осталось за Себастьяном Феттелем. В середине дня на его болиде возникли проблемы с выхлопной системой, однако механики сумели оперативно их устранить. А в конце дня немец стал участником единственного сколь-нибудь заметного инцидента на трассе: легкий контакт с машиной Серхио Переса привел к проколу одной из шин на болиде Ferrari.
Россиянин Даниил Квят сел за руль Toro Rosso во второй половине сессии: в начале дня машину тестировал запасной гонщик команды Шон Гелаэль. Тем не менее, именно Квят оказался в итоговом протоколе третьим.
Команда Williams предоставила шанс впервые сесть за руль современного болида Формулы 1 израильтянину Рою Ниссани. Он выехал на трассу за два часа до окончания тестов и успел проехать 41 круг, уступив более четырех секунд даже Джорджу Расселлу, пилотировавшему болид британской команды в первой половине дня.
Motorsport.com провел текстовую трансляцию первого дня тестов.
Заезды продолжатся завтра с обновленным составом пилотов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Тесты в Абу-Даби
|Сессия
|Вторник
|Автор
|Сергей Иванов
Боттас показал лучшее время в первый день тестов в Абу-Даби, Квят – третий
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