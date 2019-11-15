Боттас подготовил тайный план против Хэмилтона
Пилот Mercedes рассказал, что в 2020 году не собирается использовать наработки своего предшественника Нико Росберга, но намерен победить титулованного напарника собственным оружием.
Валттери Боттас завершает третий сезон в Mercedes, и до сих пор ему не удавалось продержаться в борьбе с Льюисом Хэмилтоном до конца сезона. Последним, кто смог обойти британца, был Нико Росберг в 2016 году. Боттаса уже не раз спрашивали, не хочет ли он устроить с Хэмилтоном психологическую войну, как пректиковал Росберг, но, по словам финна, у него есть другой план.
«Честно говоря, меня уже утомили эти вопросы, – признался Боттас в четверг накануне Гран При Бразилии. – Ведь каждый пилот – уникальная личность, и я – не Нико.
Конечно, я планирую искать разные пути достижения своей цели, то есть победы в чемпионате. А значит, надо превзойти напарника, и еще множество других пилотов. Я всегда предпочитал все разговоры вести на трассе. Для меня лучше вкладывать всю энергию в пилотаж. Если я начну разбрасываться на другое, это отвлечет меня от пилотажа, а ведь он важнее всего.
Мой максимальный уровень обычно слегка расстраивает другую сторону боксов. И если я смогу его поддерживать, то они могут допускать ошибки. У меня есть план на следующий год, но я не стану о нем рассказывать».
Боттас также признался, что доволен своей работой над своими слабыми сторонами в этом сезоне.
«Пока это лучший мой сезон в Ф1, но все еще не такой, к которому я стремлюсь, – сказал финн. – Мне нужно больше стабильности и меньше ошибок. Но работа с инженерами и мой мудрый пилотаж дают мне уверенность на будущее. Я смог поработать надо многими ошибками и повысить темп в различных ситуациях. Это приносит удовлетворение и заставляет хотеть большего».
Недавно Mercedes продлила контракт с Боттасом еще на год. В конце 2020-го также завершается действующее соглашение команды с Хэмилтоном.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Боттас подготовил тайный план против Хэмилтона
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