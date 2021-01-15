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Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

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Боттас побоялся взбесить Хэмилтона
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Валттери не хочет вести психологические игры с Льюисом из страха, что тот поедет быстрее

Валттери Боттас провел в Mercedes уже четыре сезона, ни разу не навязав серьезной борьбы Льюису Хэмилтону в чемпионате. Эксперты не раз говорили, что финну нужно вести с напарником психологическую борьбу в том стиле, который принес успех Нико Росбергу. 

Однако Боттас полагает, что начав раздражать Хэмилтону, он только сделает напарника сильнее.

«Я думаю, наша сил в том, что мы умеем работать как команда, – сказал Боттас. – Да, мы можем бороться жестко, но это остается на трассе. Мы умеем работать вместе и это приносит команде пользу. Мы не прячем друг от друга настройки и данные. Важно обходиться без конфликтов.

Конечно, многие люди говорят, что мне надо измениться и вести себя как Росберг. Но я не Нико Росберг, я предпочитаю свои слова говорить на трассе и бороться честно. К тому же, я знаю Льюиса, игра с его психикой мне пользы не принесет. Его это будет раздражать, но я растрачу свою энергию. А он только сильнее взбесится и быстрее поедет. Так что я хочу выиграть в том стиле, к которому привык».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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