Боттас поблагодарил бывшего инженера Хэмилтона за выданные секреты

В 2019 году пилот Mercedes Валттери Боттас лишился своего гоночного инженера Тони Росса, которого перевели на работу в команду Формулы Е. В результате финну достался бывший инженер Льюиса Хэмилтона Риккардо Мускони.

При этом Боттас с самого начала сезона доказал, что стал сильнее, чем годом ранее. Он выиграл два из четырех первых Гран При 2019 года и вышел в лидеры общего зачета . По мнению Боттаса, смена инженера пошла ему на пользу.

«Мне повезло поработать с Рикки, он очень многое знает о технике вождения Льюиса, о том, как он настраивает машину, – рассказал Боттас. – И конечно, для меня это была хорошая возможность узнать нечто большее, чем можно понять просто по данным телеметрии».

Финский гонщик также выразил уверенность, что и Хэмилтону пошла на пользу смена инженера: «Льюис тоже до сих пор не потерял мотивации выступать в гонках еще лучше, так что для него также важно работать с новыми людьми и узнавать от них что-то новое».