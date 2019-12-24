Боттас поблагодарил бывшего инженера Хэмилтона за выданные секреты
По мнению финского гонщика, практика Mercedes ротировать инженеров внутри команды идет ей на пользу.
В 2019 году пилот Mercedes Валттери Боттас лишился своего гоночного инженера Тони Росса, которого перевели на работу в команду Формулы Е. В результате финну достался бывший инженер Льюиса Хэмилтона Риккардо Мускони.
При этом Боттас с самого начала сезона доказал, что стал сильнее, чем годом ранее. Он выиграл два из четырех первых Гран При 2019 года и вышел в лидеры общего зачета . По мнению Боттаса, смена инженера пошла ему на пользу.
«Мне повезло поработать с Рикки, он очень многое знает о технике вождения Льюиса, о том, как он настраивает машину, – рассказал Боттас. – И конечно, для меня это была хорошая возможность узнать нечто большее, чем можно понять просто по данным телеметрии».
Финский гонщик также выразил уверенность, что и Хэмилтону пошла на пользу смена инженера: «Льюис тоже до сих пор не потерял мотивации выступать в гонках еще лучше, так что для него также важно работать с новыми людьми и узнавать от них что-то новое».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Автор
|Скотт Митчелл
Боттас поблагодарил бывшего инженера Хэмилтона за выданные секреты
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