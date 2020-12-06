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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Боттас побил рекорд Формулы 1 46-летней давности

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Боттас побил рекорд Формулы 1 46-летней давности
Автор:
, Главный редактор

Впрочем, речь скорее о любопытном статистическом факте, чем о реальном достижении

Круг, который принес Валттери Боттасу поул на Гран Сахира, стал самым быстрым в истории Формулы 1 (если учитывать только зачетные заезды – квалификации и гонки).

Финский гонщик показал результат 0:53.377. Ранее самым быстрым являлся круг Ники Лауды на квалификации Гран При Франции 1974 года – 0:58.790. Тогда соревнования проводились на трассе Дижон-Пренуа, где длина круга составляла 3,289 км. В случае с короткой конфигурацией автодрома в Бахрейне, где проводится Гран При Сахира, этот показатель составляет 3,543 км.

При этом средняя скорость на круге вовсе не была рекордной. 238,9 км/ч – это заметно медленнее, чем в Монце, где Льюис Хэмилтон проехал самый быстрый круг в квалификации со средней скоростью 264,4 км/ч.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Ники Лауда , Валттери Боттас
Автор Кирилл Качнов

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