Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Боттас выиграет

Валттери проводит худшее начало сезона в карьере. Впервые за все время в Mercedes за пять стартовых Гран При финн не забрался выше третьего место. В турнирной таблице Боттас борется не с Хэмилтоном и Ферстаппеном, а с Норрисом и Леклером – парнями из другой лиги. Но в Баку Валттери может все изменить.

Среди всех действующих пилотов, Боттас – главный специалист по Азербайджану. По среднему набору очков в Баку он уступает Хэмилтону и Феттелю, но только из-за схода в 2018 году. Тогда Валттери шел к уверенной победе, но получил прокол колеса за два круга до финиша.

В 2017-м Боттас тоже рвался к победе, и ему не хватило пары кругов, чтобы настичь Дэна Риккардо. То есть все гонки в Баку за рулем Mercedes Валттери провел в борьбе за победу. Да и Williams в 2016-м затащил на шестое место.

Боттас традиционно силен на трассах с длинными прямыми и резкими торможениями. Здесь он как минимум не уступает Хэмилтону. А другие соперники в Баку наверняка будут уступать Mercedes. Так что есть Валттери еще надеется не скатиться в середняки на весь сезон – самое время преуспеть. К тому же после инцидента с гайкой команда финскому пилоту явно задолжала.

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Перес на подиуме

Чеко – еще один специалист по Баку, выжимающий здесь в среднем больше очков, чем на других трассах. И ситуация у него еще хуже, чем у Боттаса. За пять гонок в Red Bull Серхио ни разу не был на подиуме.

Главной слабостью Переса в этом сезоне пока остаются квалификации. Но в Азербайджане мексиканец обычно особенно хорош по субботам. В Force India/Racing Point его средняя стартовая позиция в Баку – пятое место. Понятно, что те машины были максимально адаптированы как раз под трассы сродни азербайджанской. Но точно не были лучше нынешнего болида Red Bull. И при этом Перес брал на них подиумы.

Конечно, ключевой вопросы адаптации Чеко к болиду пока не закрыт. Но где его и закрывать, как не на хорошо знакомых и любимых трассах?

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Erik Junius

Расселл в Q3

Яркое выступление Williams на старте сезона в последнее время слегка потускнело. Но дело, скорее всего, было в неподходящих команде трассах. Главной силой Williams-2021 видится максимальная скорость, по которой команда даст фору многим лидерам. И где ее проявлять, как не на двухкилометровой прямой в Баку?

Джордж Расселл в этом году уже пару раз облизал выход в третий сегмент, но вкусить старта в топ-10 не смог. Теперь у него будет подходящая для этого трасса и новая попытка. Учитывая, что в Азербайджане вряд ли стоит ждать какой-то сверхскорости от любого из середняков, Расселлу будет достаточно его традиционного субботнего прыжка выше головы, чтобы выйти на новую высоту.

Джордж Расселл, Williams Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Цунода не провалится

После Гран При Бахрейна японца называли лучшим новичком Ф1 за многие годы. Но следующие четыре этапа Юки провалил и уже вызвал недовольство Хельмута Марко. Пока резкий австриец только перевез Цуноду из Японии в Италии ради ускорения прогресса. Но зная Марко, легко понять – времени у японского гонщика от силы пара месяцев. Потом Хельмут присмотрит в программе Red Bull кого-то нового.

К счастью Юки, бакинская трасса располагает к новичкам и агрессивным пилотам. Таким, как Цунода. Достаточно вспомнить здешние успехи Лэнса Стролла, например.

Тем более, что и AlphaTauri традиционно любит трассы с длинными прямыми, дающими проявить максимальную скорость. Конечно, в Баку хватает стен, об которые можно разбить машину. Но если Цунода их избежит, то наверняка проведет этап лучше, чем три предыдущих.

Юки Цунода, AlphaTauri AT02 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Риккардо вернется в очки

Несмотря на то, что старт карьеры в McLaren у Дэна явно не задается, до Монако он хотя бы стабильно и уверенно попадал в очки. Однако в Монте-Карло разница между австралийцем и его напарником Ландо Норрисом оказалась катастрофической.

Вряд ли к Баку Дэн существенно лучше освоиться в машине. Хотя потенциальное появление нового шасси может ему помочь. Важнее здесь то, что в Азербайджане не ожидается прорывов никого из конкурентов McLaren, как было в Монако с Ferrari и Alfa Romeo. А значит, даже при среднем выступлении Риккардо должен попадать в топ-10.

Результаты действующих пилотов Ф1 на Гран При в Баку

Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг

Пилот Всего гонок Сходы Победы Лучший результат Условные очки в среднем за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 4 0 1 1 15,75 Себастьян Феттель (Aston Martin) 4 0 0 2 14,25 Валттери Боттас (Mercedes) 4 1 1 1 12,75 Серхио Перес (Red Bull) 4 1 0 3 9,5 Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 5 9 Даниэль Риккардо (McLaren) 4 2 1 1 7,75 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 4 0 0 2 7,75 Лэнс Стролл (Aston Martin) 3 0 0 3 7 Фернандо Алонсо (Alpine) 3 1 0 7 2,7 Карлос Сайнс (Ferrari) 4 1 0 5 5 Макс Ферстаппен (Red Bull) 4 2 0 4 4 Эстебан Окон (Alpine) 2 1 0 6 4 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 8 4 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 12 0 Пьер Гасли (AlphaTauri) 2 1 0 12 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 15 0 Николя Латифи (Williams) 0 Юки Цунода (AlphaTauri) 0 Мик Шумахер (Haas) 0 Никита Мазепин (Haas) 0 ​​