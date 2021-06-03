Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву
Формула 1 / Гран При Азербайджана Анонс

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Автор:
, редактор

Перед этапом в Баку Иван Матушкин делится небанальными ожиданиями

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Боттас выиграет

Валттери проводит худшее начало сезона в карьере. Впервые за все время в Mercedes за пять стартовых Гран При финн не забрался выше третьего место. В турнирной таблице Боттас борется не с Хэмилтоном и Ферстаппеном, а с Норрисом и Леклером – парнями из другой лиги. Но в Баку Валттери может все изменить. 

Среди всех действующих пилотов, Боттас – главный специалист по Азербайджану. По среднему набору очков в Баку он уступает Хэмилтону и Феттелю, но только из-за схода в 2018 году. Тогда Валттери шел к уверенной победе, но получил прокол колеса за два круга до финиша.

В 2017-м Боттас тоже рвался к победе, и ему не хватило пары кругов, чтобы настичь Дэна Риккардо. То есть все гонки в Баку за рулем Mercedes Валттери провел в борьбе за победу. Да и Williams в 2016-м затащил на шестое место. 

Боттас традиционно силен на трассах с длинными прямыми и резкими торможениями. Здесь он как минимум не уступает Хэмилтону. А другие соперники в Баку наверняка будут уступать Mercedes. Так что есть Валттери еще надеется не скатиться в середняки на весь сезон – самое время преуспеть. К тому же после инцидента с гайкой команда финскому пилоту явно задолжала.

Читайте также:

Валттери Боттас, Mercedes W12

Валттери Боттас, Mercedes W12

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Перес на подиуме

Чеко – еще один специалист по Баку, выжимающий здесь в среднем больше очков, чем на других трассах. И ситуация у него еще хуже, чем у Боттаса. За пять гонок в Red Bull Серхио ни разу не был на подиуме. 

Главной слабостью Переса в этом сезоне пока остаются квалификации. Но в Азербайджане мексиканец обычно особенно хорош по субботам. В Force India/Racing Point его средняя стартовая позиция в Баку – пятое место. Понятно, что те машины были максимально адаптированы как раз под трассы сродни азербайджанской. Но точно не были лучше нынешнего болида Red Bull. И при этом Перес брал на них подиумы.

Конечно, ключевой вопросы адаптации Чеко к болиду пока не закрыт. Но где его и закрывать, как не на хорошо знакомых и любимых трассах? 

Читайте также:

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Erik Junius

Расселл в Q3

Яркое выступление Williams на старте сезона в последнее время слегка потускнело. Но дело, скорее всего, было в неподходящих команде трассах. Главной силой Williams-2021 видится максимальная скорость, по которой команда даст фору многим лидерам. И где ее проявлять, как не на двухкилометровой прямой в Баку?

Джордж Расселл в этом году уже пару раз облизал выход в третий сегмент, но вкусить старта в топ-10 не смог. Теперь у него будет подходящая для этого трасса и новая попытка. Учитывая, что в Азербайджане вряд ли стоит ждать какой-то сверхскорости от любого из середняков, Расселлу будет достаточно его традиционного субботнего прыжка выше головы, чтобы выйти на новую высоту.

Читайте также:

Джордж Расселл, Williams

Джордж Расселл, Williams

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Цунода не провалится

После Гран При Бахрейна японца называли лучшим новичком Ф1 за многие годы. Но следующие четыре этапа Юки провалил и уже вызвал недовольство Хельмута Марко. Пока резкий австриец только перевез Цуноду из Японии в Италии ради ускорения прогресса. Но зная Марко, легко понять – времени у японского гонщика от силы пара месяцев. Потом Хельмут присмотрит в программе Red Bull кого-то нового. 

К счастью Юки, бакинская трасса располагает к новичкам и агрессивным пилотам. Таким, как Цунода. Достаточно вспомнить здешние успехи Лэнса Стролла, например. 

Тем более, что и AlphaTauri традиционно любит трассы с длинными прямыми, дающими проявить максимальную скорость. Конечно, в Баку хватает стен, об которые можно разбить машину. Но если Цунода их избежит, то наверняка проведет этап лучше, чем три предыдущих.

Читайте также:

Юки Цунода, AlphaTauri AT02

Юки Цунода, AlphaTauri AT02

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Риккардо вернется в очки

Несмотря на то, что старт карьеры в McLaren у Дэна явно не задается, до Монако он хотя бы стабильно и уверенно попадал в очки. Однако в Монте-Карло разница между австралийцем и его напарником Ландо Норрисом оказалась катастрофической. 

Вряд ли к Баку Дэн существенно лучше освоиться в машине. Хотя потенциальное появление нового шасси может ему помочь. Важнее здесь то, что в Азербайджане не ожидается прорывов никого из конкурентов McLaren, как было в Монако с Ferrari и Alfa Romeo. А значит, даже при среднем выступлении Риккардо должен попадать в топ-10.

Читайте также:

Результаты действующих пилотов Ф1 на Гран При в Баку

Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг

​​
Пилот Всего гонок Сходы Победы Лучший результат

Условные очки 

в среднем за гонку
Льюис Хэмилтон  (Mercedes) 4 0 1 1 15,75
Себастьян Феттель (Aston Martin) 4 0 0 2 14,25

Валттери Боттас

(Mercedes)

 4 1 1 1 12,75

Серхио Перес

(Red Bull)

 4 1 0 3 9,5
Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 5 9
Даниэль Риккардо  (McLaren) 4 2 1 1 7,75

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 4 0 0 2 7,75
Лэнс Стролл (Aston Martin)  3 0 0 3 7
Фернандо Алонсо (Alpine) 3 1 0 7 2,7
Карлос Сайнс (Ferrari) 4 1 0 5 5
Макс Ферстаппен (Red Bull) 4 2 0 4 4

Эстебан Окон (Alpine)

 2 1 0 6 4

Ландо Норрис

(McLaren)

 1 0 0 8 4

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 0 0 12 0

Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 2 1 0 12 0

Джордж Расселл

(Williams)

 1 0 0 15 0

Николя Латифи (Williams)

 0        

Юки Цунода

(AlphaTauri)

 0        

Мик Шумахер (Haas)

 0        

Никита Мазепин (Haas)

 0        
Поделились
Комментарии
Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву

Предыдущая новость

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Серхио Перес , Валттери Боттас , Джордж Расселл , Даниэль Риккардо , Юки Цунода
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

2
Формула 1

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву

15ч
3
Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

19ч
4
Формула 1

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года

20ч
5
Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

1дн
Самое важное:
Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана
Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву
Формула 1

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву

15ч
Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull
Формула 1

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull

15ч
«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

19ч
Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года
Формула 1

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года

20ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Пилот чемпионской команды MotoGP упал в четырех гонках подряд – и не знает, в чем дело
MotoGP

Пилот чемпионской команды MotoGP упал в четырех гонках подряд – и не знает, в чем дело

Aston Martin будет продвигать ЛГБТ в Ф1
Формула 1

Aston Martin будет продвигать ЛГБТ в Ф1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли
Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа
Формула 1

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

«Не надо изобретать колесо». Перес объяснил подход к работе в Red Bull
Формула 1

«Не надо изобретать колесо». Перес объяснил подход к работе в Red Bull

Охранника Переса ранили во время ограбления Гран При Монако
Формула 1

Охранника Переса ранили во время ограбления

Самое читаемое Сегодня

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана
Формула 1 Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву
Формула 1 Формула 1

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
Формула 1 Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года
Формула 1 Формула 1

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли
Формула 1 Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне
Формула 1 Формула 1

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне

Отказ от аэродинамических труб в Ф1: аргументы и сроки
Формула 1 Формула 1

Отказ от аэродинамических труб в Ф1: аргументы и сроки

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull
Формула 1 Формула 1

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull

Самое важное:

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана
Формула 1 Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву
Формула 1 Формула 1

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull
Формула 1 Формула 1

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
Формула 1 Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.