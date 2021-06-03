Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана
Перед этапом в Баку Иван Матушкин делится небанальными ожиданиями
Боттас выиграет
Валттери проводит худшее начало сезона в карьере. Впервые за все время в Mercedes за пять стартовых Гран При финн не забрался выше третьего место. В турнирной таблице Боттас борется не с Хэмилтоном и Ферстаппеном, а с Норрисом и Леклером – парнями из другой лиги. Но в Баку Валттери может все изменить.
Среди всех действующих пилотов, Боттас – главный специалист по Азербайджану. По среднему набору очков в Баку он уступает Хэмилтону и Феттелю, но только из-за схода в 2018 году. Тогда Валттери шел к уверенной победе, но получил прокол колеса за два круга до финиша.
В 2017-м Боттас тоже рвался к победе, и ему не хватило пары кругов, чтобы настичь Дэна Риккардо. То есть все гонки в Баку за рулем Mercedes Валттери провел в борьбе за победу. Да и Williams в 2016-м затащил на шестое место.
Боттас традиционно силен на трассах с длинными прямыми и резкими торможениями. Здесь он как минимум не уступает Хэмилтону. А другие соперники в Баку наверняка будут уступать Mercedes. Так что есть Валттери еще надеется не скатиться в середняки на весь сезон – самое время преуспеть. К тому же после инцидента с гайкой команда финскому пилоту явно задолжала.
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Фото: Steve Etherington / Motorsport Images
Перес на подиуме
Чеко – еще один специалист по Баку, выжимающий здесь в среднем больше очков, чем на других трассах. И ситуация у него еще хуже, чем у Боттаса. За пять гонок в Red Bull Серхио ни разу не был на подиуме.
Главной слабостью Переса в этом сезоне пока остаются квалификации. Но в Азербайджане мексиканец обычно особенно хорош по субботам. В Force India/Racing Point его средняя стартовая позиция в Баку – пятое место. Понятно, что те машины были максимально адаптированы как раз под трассы сродни азербайджанской. Но точно не были лучше нынешнего болида Red Bull. И при этом Перес брал на них подиумы.
Конечно, ключевой вопросы адаптации Чеко к болиду пока не закрыт. Но где его и закрывать, как не на хорошо знакомых и любимых трассах?
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Фото: Erik Junius
Расселл в Q3
Яркое выступление Williams на старте сезона в последнее время слегка потускнело. Но дело, скорее всего, было в неподходящих команде трассах. Главной силой Williams-2021 видится максимальная скорость, по которой команда даст фору многим лидерам. И где ее проявлять, как не на двухкилометровой прямой в Баку?
Джордж Расселл в этом году уже пару раз облизал выход в третий сегмент, но вкусить старта в топ-10 не смог. Теперь у него будет подходящая для этого трасса и новая попытка. Учитывая, что в Азербайджане вряд ли стоит ждать какой-то сверхскорости от любого из середняков, Расселлу будет достаточно его традиционного субботнего прыжка выше головы, чтобы выйти на новую высоту.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Цунода не провалится
После Гран При Бахрейна японца называли лучшим новичком Ф1 за многие годы. Но следующие четыре этапа Юки провалил и уже вызвал недовольство Хельмута Марко. Пока резкий австриец только перевез Цуноду из Японии в Италии ради ускорения прогресса. Но зная Марко, легко понять – времени у японского гонщика от силы пара месяцев. Потом Хельмут присмотрит в программе Red Bull кого-то нового.
К счастью Юки, бакинская трасса располагает к новичкам и агрессивным пилотам. Таким, как Цунода. Достаточно вспомнить здешние успехи Лэнса Стролла, например.
Тем более, что и AlphaTauri традиционно любит трассы с длинными прямыми, дающими проявить максимальную скорость. Конечно, в Баку хватает стен, об которые можно разбить машину. Но если Цунода их избежит, то наверняка проведет этап лучше, чем три предыдущих.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Риккардо вернется в очки
Несмотря на то, что старт карьеры в McLaren у Дэна явно не задается, до Монако он хотя бы стабильно и уверенно попадал в очки. Однако в Монте-Карло разница между австралийцем и его напарником Ландо Норрисом оказалась катастрофической.
Вряд ли к Баку Дэн существенно лучше освоиться в машине. Хотя потенциальное появление нового шасси может ему помочь. Важнее здесь то, что в Азербайджане не ожидается прорывов никого из конкурентов McLaren, как было в Монако с Ferrari и Alfa Romeo. А значит, даже при среднем выступлении Риккардо должен попадать в топ-10.
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Результаты действующих пилотов Ф1 на Гран При в Баку
Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг
|Пилот
|Всего гонок
|Сходы
|Победы
|Лучший результат
|
Условные очки
в среднем за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|4
|0
|1
|1
|15,75
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|4
|0
|0
|2
|14,25
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|4
|1
|1
|1
|12,75
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|4
|1
|0
|3
|9,5
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|0
|0
|5
|9
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|4
|2
|1
|1
|7,75
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|4
|0
|0
|2
|7,75
|Лэнс Стролл (Aston Martin)
|3
|0
|0
|3
|7
|Фернандо Алонсо (Alpine)
|3
|1
|0
|7
|2,7
|Карлос Сайнс (Ferrari)
|4
|1
|0
|5
|5
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|4
|2
|0
|4
|4
|
Эстебан Окон (Alpine)
|2
|1
|0
|6
|4
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|1
|0
|0
|8
|4
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|12
|0
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|2
|1
|0
|12
|0
|
Джордж Расселл
(Williams)
|1
|0
|0
|15
|0
|
Николя Латифи (Williams)
|0
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|0
|
Мик Шумахер (Haas)
|0
|
Никита Мазепин (Haas)
|0
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Серхио Перес , Валттери Боттас , Джордж Расселл , Даниэль Риккардо , Юки Цунода
|Автор
|Иван Матушкин