Боттас: Победить Хэмилтона позволила работа с шинами

Победа в квалификации Айфельского Гран При стала для Валттери Боттаса 14-й в карьере и третьей в нынешнем сезоне. В последний раз он стартовал с поула еще летом в Британии, а преимущество над Льюисом Хэмилтоном в четверть секунды является рекордным для финна в этом сезоне.

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«Это очень приятное чувство, когда у тебя остается последний шанс, и ты проезжаешь хороший круг, – сказал Боттас в интервью после финиша. – Мне это было очень нужно – и все получилось. Из-за сокращения тренировок это было непросто в таких [погодных] условиях. Самым важным фактором стала подготовка шин перед быстрым кругом.

Мы [с Хэмилтоном] выехали из боксов почти одновременно, он сам решил начинать первым. Но все равно есть различия, которые ты можешь реализовать на разгонном круге. Это торможения, броски машины из стороны в сторону и другие моменты. Ты готовишь шины, и затем мне удалось проехать очень хороший круг. Я доволен».

Хэмилтон отметил, что мог бы показать время лучше: «Уверен, когда мы посмотрим на данные, там найдется немало времени. Он проехал на две десятых лучше, он большой молодец, мои поздравления».

При этом британец уверен, что сможет навязать напарнику борьбу в гонке.

«Я еще не знаю, как именно, но это станет понятно сегодня вечером. – объяснил лидер общего зачета. – Свою роль сыграет зернение шин и тактика – с одним пит-стопом или двумя. Может появиться машина безопасности, факторов много. Так что я продолжаю борьбу».

Боттас сказал проще: «Единственная цель на завтра – победа. Надеюсь, что я смогу хорошо стартовать».

Оба раза, когда в нынешнем сезоне Валттери начинал борьбу с поула – в Шпильберге и Сильверстоуне, – ему удавалось удержать первую позицию.