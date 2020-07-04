Боттас по радио сравнил Mercedes с газонокосилкой
Вылет финна с трассы на последних минутах квалификации вызвал в эфире больше юмора, чем паники
Валттери Боттас выиграл первую квалификацию в новом сезоне Формулы 1 – однако сделал это в том числе благодаря везению. Во время последней попытки в решающем сегменте финн не удержал свой болид на траектории и оказался за пределами трассы. Причем при движении по газону Боттас в какой-то момент еще раз потерял контроль над машиной.
Хотя в этот момент пилот всерьез рисковал упустить поул, ошибка Боттаса не вызвала особых эмоций в радиоэфире. По крайней мере, такое впечатление складывается на основании ролика, опубликованного в официальном твитере Ф1.
Mercedes: Валттери, все в порядке?
Боттас: Ага, все нормально.
Mercedes: Не мешай другим. Риккардо… Возвращайся на трассу аккуратно.
Боттас: Да, но пока я тут немного травку кошу.
(чуть позже)
Mercedes: Валттери, вообще-то, если хочешь остаться на трассе и проехать под флаг – это можно сделать. Езжай к линии старта – ты на поуле!
Боттас: Да, парни! Ха-ха!
(еще позже)
Боттас: Эта штуковина стрижет траву гораздо лучше, чем газонокосилка у меня дома.
Mercedes: Не знали, что Mercedes делает косилки – но мы с этим разберемся.
Читайте также:
Предыдущая новость
FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом
Следующая новость
Хэмилтон нашел проблему в отношении пилотов к расизму
trending Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов