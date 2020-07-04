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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Боттас по радио сравнил Mercedes с газонокосилкой

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Боттас по радио сравнил Mercedes с газонокосилкой
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 19:39

Вылет финна с трассы на последних минутах квалификации вызвал в эфире больше юмора, чем паники

Валттери Боттас выиграл первую квалификацию в новом сезоне Формулы 1 – однако сделал это в том числе благодаря везению. Во время последней попытки в решающем сегменте финн не удержал свой болид на траектории и оказался за пределами трассы. Причем при движении по газону Боттас в какой-то момент еще раз потерял контроль над машиной.

Хотя в этот момент пилот всерьез рисковал упустить поул, ошибка Боттаса не вызвала особых эмоций в радиоэфире. По крайней мере, такое впечатление складывается на основании ролика, опубликованного в официальном твитере Ф1.

 

Mercedes: Валттери, все в порядке?

Боттас: Ага, все нормально.

Mercedes: Не мешай другим. Риккардо… Возвращайся на трассу аккуратно.

Боттас: Да, но пока я тут немного травку кошу.

(чуть позже)

Mercedes: Валттери, вообще-то, если хочешь остаться на трассе и проехать под флаг – это можно сделать. Езжай к линии старта – ты на поуле!

Боттас: Да, парни! Ха-ха!

(еще позже)

Боттас: Эта штуковина стрижет траву гораздо лучше, чем газонокосилка у меня дома.

Mercedes: Не знали, что Mercedes делает косилки – но мы с этим разберемся.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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