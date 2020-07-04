Боттас по радио сравнил Mercedes с газонокосилкой

Валттери Боттас выиграл первую квалификацию в новом сезоне Формулы 1 – однако сделал это в том числе благодаря везению. Во время последней попытки в решающем сегменте финн не удержал свой болид на траектории и оказался за пределами трассы. Причем при движении по газону Боттас в какой-то момент еще раз потерял контроль над машиной.

Хотя в этот момент пилот всерьез рисковал упустить поул, ошибка Боттаса не вызвала особых эмоций в радиоэфире. По крайней мере, такое впечатление складывается на основании ролика, опубликованного в официальном твитере Ф1.

Mercedes: Валттери, все в порядке?

Боттас: Ага, все нормально.

Mercedes: Не мешай другим. Риккардо… Возвращайся на трассу аккуратно.

Боттас: Да, но пока я тут немного травку кошу.

(чуть позже)

Mercedes: Валттери, вообще-то, если хочешь остаться на трассе и проехать под флаг – это можно сделать. Езжай к линии старта – ты на поуле!

Боттас: Да, парни! Ха-ха!

(еще позже)

Боттас: Эта штуковина стрижет траву гораздо лучше, чем газонокосилка у меня дома.

Mercedes: Не знали, что Mercedes делает косилки – но мы с этим разберемся.