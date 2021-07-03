Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

В субботу Mercedes объявила о продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном до конца 2023 года. После этого глава чемпионского коллектива Тото Вольф сказал, что второго гонщика команда выберет до конца лета – хотя официально его имя назовет, скорее всего, позже.

Австриец назвал двумя главными кандидатами Валттери Боттаса и Джорджа Расселла. Никого из них нельзя сейчас считать явным фаворитом: финна поддерживает Хэмилтон, а молодой британец наглядно продемонстрировал свою скорость в конце прошлого года в Бахрейне.

По мнению Боттаса, решение Mercedes сохранить Льюиса с самого начала не вызывало у него сомнений. Говоря о собственных перспективах, он отметил: «Я только сейчас осознал, что уже наступил июль, а до августовского перерыва после этой [австрийской] нам останется провести всего две гонки.

Уверен, уже скоро мы начнем переговоры – но все же не сегодня и не завтра».

Он добавил: «Конечно, мне важно понимать, каковы планы команды и кого они хотят видеть во второй машине. Контракт Льюиса подтвержден, другое место свободно, так что им предстоит решить. А я должен участвовать в этой дискуссии.

Я ощущаю, что готов выступать еще много-много лет. Мне нравятся гонки, я люблю Ф1, так что время уходить в другой чемпионат еще не пришло.

Если получится так, что я не смогу продолжить выступления за Mercedes, я, конечно же, буду рассматривать другие варианты. Но это не то, о чем мне нужно думать прямо сейчас.

У меня хорошая команда менеджеров, пока они ничего мне не говорили. Не знаю, контактировали ли они с кем-то, так как сейчас мне важно сконцентрироваться на текущем моменте и добиваться наилучших результатов. Это нужно и команде, и лично мне.

Уже скоро наступит нужный момент. Я не знаю, когда именно. Но думаю, нам придется изучить все опции и рассмотреть ситуацию в целом. Однако сейчас меня занимает только завтрашняя гонка».

В настоящее время в Формуле 1 остаются открытыми на будущий сезон восемь вакансий – число которых сократится до семи, если Mercedes предпочтет Расселла.

Пока свободные места на 2022-й есть Red Bull, AlphaTauri, Alfa Romeo и Williams. При этом шансы Валттери оказаться в двух первых крайне малы.