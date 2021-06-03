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Формула 1 Новости

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Финна удивили слова Тото Вольфа о том. что он неточно остановил машину на пит-лейне в Монако, из-за чего в итоге и не удалось снять колесо на его машине

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

Валттери Боттасу пришлось прекратить гонку в Монако из-за того, что по ходу пит-стопа механики не смогли снять с его машины переднее правое колесо. Причиной тому, как считается, стало неверное положение гайковерта – механику пришлось тянуться к гайке, так как сам пилот остановил машину чуть раньше, чем должен был .

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Однако Боттас не согласился с тем, что допустил ошибку. На медиа-конференции в преддверии Гран При Азербайджана он сказал: «Меня удивило все это. Я пересматривал видео – и как по мне, попал в нужное место практически точно. Остановился почти там, где было нужно».

Он добавил, что анализ данных подтвердил его правоту: машина заняла место в пределах нескольких сантиметров от того, что было нужно. Такой допуск бывает на каждой гонке и считается нормальным. 

«Мы внимательно изучили все делали, – объяснил финн. – И пришли к выводу, что могли бы отработать лучше. Но если говорить о моих действиях, то на брифинге все было вполне нормально

Конечно же, я хотел увидеть все отчеты – в том числе и о месте остановки машины. И разница с [идеальной] линией составила два или три сантиметра. Если говорить о такой точности, это очень неплохо. Знаете, мы, случается, промахиваемся и на 10-15 сантиметров, так что в этот раз попадание было весьма точным». 

По словам Валттери, допущенная ошибка привела к изменениям в процедурах пит-стопа, призванных защитить Mercedes от новых ошибок. 

«Мы постарались извлечь уроки, – объяснил он. – Был проведен детальный анализ того, что случилось – и причин, которые к этому привели. Мы разобрались, как предотвратить подобное в будущем.  

Важно делать выводы из сложностей и исправлять их. Думаю, мы полностью разобрались и внесли нужные изменения. Надеюсь, ничего такого больше не повторится».

Боттас общался с журналистами, находясь в Финляндии. Вовремя прибыть в Баку ему помешала поломка самолета. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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