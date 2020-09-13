Боттас отказался считать себя виновником аварии на рестарте

После пяти кругов за машиной безопасности участники Гран При Тосканы готовились принимать рестарт – Валттери Боттас вел пелотон за собой, задавая темп. Однако финн, в отличие от привычной практики, не начал ускорение на выходе из последнего поворота, дожидаясь самого последнего момента.

Это привело к замешательству в задних рядах и серьезной аварии, в результате которой Кевин Магнуссен, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Николя Латифи выбыли из борьбы.

Ромен Грожан, едва увернувшийся от машин соперников, не стал сдерживать эмоции по радио: «Е***ый тупизм кого-то впереди».

Боттас, который не просто ехал медленно, но и бросал машину из стороны в сторону, после финиша сказал, что оставался в рамках правил, а потому в случившемся нет его вины.

«Нам позволено вести гонку от контрольной линии (линии финиша – прим.ред.), это правило действует уже какое-то время, – сказал он. – Отличие в этом году состоит в том, что машина безопасности гасит огни довольно поздно. Из-за этого не так много времени, чтобы отстать от нее.

Конечно, когда ты лидируешь, то стараешься обеспечить себе наилучшие шансы. И меня тут винить точно не в чем. Каждый может смотреть туда, куда хочет, а я до ускорения двигался с постоянной скоростью.

Да, ускорился я поздно. Но борьба начинается от контрольной линии, а не до нее. Парням позади, которые врезались из-за этого, стоит смотреть в зеркала. А ныть тут не стоит»

Он добавил: «Не знаю, кто принимает решения по машине безопасности, но они пытаются повысить уровень шоу, выключая ее огни попозже, чтобы мы не успели сильно отстать от нее и преодолеть последний поворот [в гоночном темпе] перед рестартом.

Возможно, пришло время подумать, правильно ли и безопасно ли поступать так».

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Победитель гонки Льюис Хэмилтон полностью поддержал напарника.

«Это совершенно точно не вина Валттери, – сказал британец. – Вопрос к тем, кто принимает решения. Понятно, что им хочется добавить остроты, но сегодня они поставили людей в рискованную ситуацию. Возможно, им стоит все переосмыслить.

Они постепенно отключают огни машины безопасности все позже, и позже, и позже. А мы ведь сражаемся за позицию, особенно если вы, как Валттери, только что отыграли ее.

Они стремятся к зрелищности, но сегодня, пожалуй, немного зашли за грань. А Боттас делал то, что на его месте делал бы каждый».

Алекс Элбон, закончивший гонку третьим, признался, что ожидал аварии в задних рядах, глядя на действия Боттаса.

«В середине пелотона, как мне кажется, пытались предсказать, когда Валттери начнет разгон – и подгадать свои действия, – объяснил пилот Red Bull. – Но он стал ускоряться не тогда, когда они рассчитывали, что и привело к эффекту домино.

Это опасно, но этого можно было ожидать: чем позже объявить рестарт, тем меньше у Валттери времени на принятие решения об ускорении, и тем позже он начнет разгон.

Все это легко читается. Даже мы в первой пятерке выстроились в два ряда, ожидая начала разгона. Это очень опасно.

Думаю, на таких трассах с длинными прямыми всегда есть эта сложность, и определенно, что-то можно было сделать лучше».

Судьи FIA провели разбор аварии в начале шестого круга. В официальном документе подчеркивается, что Боттас действовал полностью в рамках правил, которые наделяют его правом диктовать остальным темп.