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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Боттас отказался считать себя виновником аварии на рестарте

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Боттас отказался считать себя виновником аварии на рестарте
Автор:
, Редактор Ф1

Финский пилот Mercedes объяснил, что не нарушал правил – и намекнул, что в действительности завал произошел по вине судей

После пяти кругов за машиной безопасности участники Гран При Тосканы готовились принимать рестарт – Валттери Боттас вел пелотон за собой, задавая темп. Однако финн, в отличие от привычной практики, не начал ускорение на выходе из последнего поворота, дожидаясь самого последнего момента. 

Это привело к замешательству в задних рядах и серьезной аварии, в результате которой Кевин Магнуссен, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Николя Латифи выбыли из борьбы. 

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Боттас, который не просто ехал медленно, но и бросал машину из стороны в сторону, после финиша сказал, что оставался в рамках правил, а потому в случившемся нет его вины. 

«Нам позволено вести гонку от контрольной линии (линии финиша – прим.ред.), это правило действует уже какое-то время, – сказал он. – Отличие в этом году состоит в том, что машина безопасности гасит огни довольно поздно. Из-за этого не так много времени, чтобы отстать от нее. 

Конечно, когда ты лидируешь, то стараешься обеспечить себе наилучшие шансы. И меня тут винить точно не в чем. Каждый может смотреть туда, куда хочет, а я до ускорения двигался с постоянной скоростью. 

Да, ускорился я поздно. Но борьба начинается от контрольной линии, а не до нее. Парням позади, которые врезались из-за этого, стоит смотреть в зеркала. А ныть тут не стоит»

Он добавил: «Не знаю, кто принимает решения по машине безопасности, но они пытаются повысить уровень шоу, выключая ее огни попозже, чтобы мы не успели сильно отстать от нее и преодолеть последний поворот [в гоночном темпе] перед рестартом.

Возможно, пришло время подумать, правильно ли и безопасно ли поступать так». 

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«Это совершенно точно не вина Валттери, – сказал британец. – Вопрос к тем, кто принимает решения. Понятно, что им хочется добавить остроты, но сегодня они поставили людей в рискованную ситуацию. Возможно, им стоит все переосмыслить.

Они постепенно отключают огни машины безопасности все позже, и позже, и позже. А мы ведь сражаемся за позицию, особенно если вы, как Валттери, только что отыграли ее. 

Они стремятся к зрелищности, но сегодня, пожалуй, немного зашли за грань. А Боттас делал то, что на его месте делал бы каждый».

Алекс Элбон, закончивший гонку третьим, признался, что ожидал аварии в задних рядах, глядя на действия Боттаса. 

«В середине пелотона, как мне кажется, пытались предсказать, когда Валттери начнет разгон – и подгадать свои действия, – объяснил пилот Red Bull. – Но он стал ускоряться не тогда, когда они рассчитывали, что и привело к эффекту домино. 

Это опасно, но этого можно было ожидать: чем позже объявить рестарт, тем меньше у Валттери времени на принятие решения об ускорении, и тем позже он начнет разгон. 

Все это легко читается. Даже мы в первой пятерке выстроились в два ряда, ожидая начала разгона. Это очень опасно. 

Думаю, на таких трассах с длинными прямыми всегда есть эта сложность, и определенно, что-то можно было сделать лучше».

Судьи FIA провели разбор аварии в начале шестого круга. В официальном документе подчеркивается, что Боттас действовал полностью в рамках правил, которые наделяют его правом диктовать остальным темп. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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