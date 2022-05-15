Боттас отказался признать Расселла особенным соперником

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Отношения Валттери Боттаса и Джорджа Расселла обострились по ходу прошлого сезона Ф1. Сначала гонщики столкнулись в Имоле, а позже стало ясно, что мерседес выбирает между ними, кто станет напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне-2022.

В итоге место в составе чемпионов мира досталось Расселлу, а Боттасу пришлось искать продолжения карьеры в Alfa Romeo.

Удивительно, но после смены регламента две команды, прежде боровшиеся в разных концах пелотона, оказались близки по силам – и уже не раз получалось так, что Боттас и Расселл сходились в споре за позицию на трассе.

В Майами Валттери спросили, считает ли он поединки с Джорджем особенными, учитывая все прежние события.

«Нет, для меня важны только очки, – ответил тот. – Мы сражаемся за них и пытаемся выжать максимум из каждой ситуации, отыграть столько позиций, сколько можно. Здорово было побороться с ними в Имоле, так как та гонка оказалась для меня не самой богатой на события.

Потому, когда я догонял, отыгрывая по несколько десятых на круге, это придавало мне дополнительные силы. Но целью были очки, а не конкретный соперник».

После пяти прошедших Гран При Валттери идет восьмым в чемпионате пилотов. Он добавил, что получает удовольствие от работы со своей новой командой.

«Мне нравится, – объяснил вице-чемпион мира. – Мы с первой же гонки стали добиваться результата. Что особенно приятно – нам с командой удается прогрессировать благодаря совместной работе.

Нам удается как минимум не откатываться назад. А наша мотивация в том, чтобы продвигаться вперед. И мне доставляет удовольствие этот процесс».