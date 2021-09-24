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Формула 1 / Гран При России Отчет о тренировке

Боттас опередил Хэмилтона и Ферстаппена на FP1 в Сочи

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Макс Ферстаппен показал третье время, уступив лидеру 0,227 секунды

Боттас опередил Хэмилтона и Ферстаппена на FP1 в Сочи

Валттери Боттас показал лучшее время круга в первой пятничной тренировке Гран При России, опередив своего напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона на 0,211 секунды. Третье время осталось за Максом Ферстаппеном, который проиграл Хэмилтону 0,0167 секунды. Все лучшие результаты были показаны на мягких шинах.

В начале сессии большинство гонщиков выбрали более жесткие покрышки, при этом лучшие времена и на этом этапе остались за Боттасом (1:36,412) и Хэмилтоном. Конкуренцию им пытался составить Шарль Леклер, который всю сессию ездил на резине Soft, но даже на ней не сумел опередить гонщиков Mercedes. Интересно, что после шести боевых кругов Леклер, который в этот уик-энд получил новую силовую установку, пожаловался по радио на «что-то странное» – но все же продолжил выступление и по количеству пройденных кругов оказался на среднестатистическом уровне.

Ферстаппен выехал на трассу только на экваторе сессии, и сразу на шинах Soft. Голландец смог показать лучшее время, которое тут же почти на секунду улучшили гонщики Mercedes, также поставившие в этот момент мягкую резину. Впрочем, в конце сессии лидер чемпионата мира смог заметно улучшить свое время, проехав круг почти в одном темпе с Хэмилтоном. При этом стоит отметить, что за время сессии Ферстаппен совершил всего 13 кругов (все на мягких шинах), в то время как все остальные пилоты проехали не менее 30-ти. 

Напомним, что на стартовой решетке гонки Ферстаппен потеряет три позиции на старте как виновник столкновения с Хэмилтоном по ходу Гран При Италии. Можно предположить, что гонщик Red Bull нацеливается на использование мягких шин во втором сегменте квалификации – чтобы даже с учетом штрафа оказаться как можно выше на решетке, а потом попробовать выиграть старт и удержать позицию на сложной для обгонов трассе. 

Сессия прошла без серьезных происшествий. Правда, на короткий момент даже был включен режим виртуальной машины безопасности, который потребовался для уборки постороннего  предмента с трассы.

 

Россиянин Никита Мазепин был быстрее своего напарника Мика Шумахера. В начале он выехал на шинах Medium против жесткой резины у напарника, и лучший результат россиянина был на 0,1 быстрее, чем у Шумахера. После того как оба перешли на Soft, Мазепин был уже на 0,4 секунды быстрее, уступив при этом Боттасу 4,159 секунды.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 25    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 23 0.211 0.211
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 13 0.227 0.016
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 22 0.690 0.463
5 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 23 1.354 0.664
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 24 1.367 0.013
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari 25 1.384 0.017
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 24 1.532 0.148
9 Mexico Серхио Перес Red Bull 22 1.761 0.229
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine 21 1.798 0.037
11 France Эстебан Окон Alpine 25 1.809 0.011
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 21 2.095 0.286
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 23 2.368 0.273
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren 23 2.450 0.082
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 20 2.525 0.075
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 26 3.367 0.842
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 23 3.586 0.219
18 Canada Николя Латифи Williams 21 3.728 0.142
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 22 4.159 0.431
20 Germany Мик Шумахер Haas 23 4.550 0.391
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