Боттас опередил Хэмилтона и Ферстаппена на FP1 в Сочи

Валттери Боттас показал лучшее время круга в первой пятничной тренировке Гран При России, опередив своего напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона на 0,211 секунды. Третье время осталось за Максом Ферстаппеном, который проиграл Хэмилтону 0,0167 секунды. Все лучшие результаты были показаны на мягких шинах.

В начале сессии большинство гонщиков выбрали более жесткие покрышки, при этом лучшие времена и на этом этапе остались за Боттасом (1:36,412) и Хэмилтоном. Конкуренцию им пытался составить Шарль Леклер, который всю сессию ездил на резине Soft, но даже на ней не сумел опередить гонщиков Mercedes. Интересно, что после шести боевых кругов Леклер, который в этот уик-энд получил новую силовую установку, пожаловался по радио на «что-то странное» – но все же продолжил выступление и по количеству пройденных кругов оказался на среднестатистическом уровне.

Ферстаппен выехал на трассу только на экваторе сессии, и сразу на шинах Soft. Голландец смог показать лучшее время, которое тут же почти на секунду улучшили гонщики Mercedes, также поставившие в этот момент мягкую резину. Впрочем, в конце сессии лидер чемпионата мира смог заметно улучшить свое время, проехав круг почти в одном темпе с Хэмилтоном. При этом стоит отметить, что за время сессии Ферстаппен совершил всего 13 кругов (все на мягких шинах), в то время как все остальные пилоты проехали не менее 30-ти.

Напомним, что на стартовой решетке гонки Ферстаппен потеряет три позиции на старте как виновник столкновения с Хэмилтоном по ходу Гран При Италии. Можно предположить, что гонщик Red Bull нацеливается на использование мягких шин во втором сегменте квалификации – чтобы даже с учетом штрафа оказаться как можно выше на решетке, а потом попробовать выиграть старт и удержать позицию на сложной для обгонов трассе.

Сессия прошла без серьезных происшествий. Правда, на короткий момент даже был включен режим виртуальной машины безопасности, который потребовался для уборки постороннего предмента с трассы.





Россиянин Никита Мазепин был быстрее своего напарника Мика Шумахера. В начале он выехал на шинах Medium против жесткой резины у напарника, и лучший результат россиянина был на 0,1 быстрее, чем у Шумахера. После того как оба перешли на Soft, Мазепин был уже на 0,4 секунды быстрее, уступив при этом Боттасу 4,159 секунды.