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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Боттас: Одна из моих лучших гонок – все было под контролем

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Пилот Mercedes похвалил себя и машину

Боттас: Одна из моих лучших гонок – все было под контролем

На Гран При Турции Валттери Боттас одержал первую победу в 2021 году. Финн стартовал с первого места и лидировал почти всю гонку, за исключением нескольких кругов после пит-стопа. 

После финиша Боттас назвал гонку одной из лучших в своей карьере.

«Это была одна из лучших гонок, которые я когда-либо проводил, – сказал Боттас. – Кроме одного раза, когда машина заскользила, у меня все было под контролем. Машина была очень хороша в любых условиях, я был в ней уверен.

Было непросто выбрать стратегию: когда останавливаться, какие шины ставить. Но я рад, что у меня все прошло гладко.

Когда на трассе всего одна подсыхающая траектория, чтобы вылететь многого не надо. Так что надо было сохранять концентрацию всю гонку. Так что победа была трудной и заслуженной».

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