Боттас объявил о разводе
Гонщик Mercedes объявил о разводе с пловчихой Эмилией Пиккарайнен, с которой состоял в браке с 2016 года.
Валттери Боттас и Эмилия Пиккарайнен находились в отношениях с 2010 года – тогда финн работал тест-пилотом в Williams и выступал в европейской Формуле 3. Пара оформила брак в 2016-м, но спустя три года объявила о разводе.
Боттас написал, что принять решение его вынудила гоночная карьера, а с Эмилией они останутся в дружеских отношениях.
«К сожалению, я должен сообщить, что брак между мной и Эмилией подошел к концу, – написал Валттери. – Наши пути разошлись из-за вызовов, которые ставит передо мной карьера и жизненная ситуация, и мы считаем, что это лучший вариант для нас обоих и для нашей будущей жизни, поэтому мы расстаемся друзьями.
Я буду вечно благодарен ей за все жертвы, на которые она пошла ради меня, за ее поддержку в течение многих лет и за все переживания, через которые мы прошли вместе. Я верю, что в этом вопросе вы будете уважать нас обоих и нашу частную жизнь. Это все, что я могу сказать и прокомментировать по поводу нашего развода».
Похожий текст опубликовала и Эмилия.
Пиккарайнен принимала участие в Олимпийских играх с 2008 по 2016 год, а в Финляндии на соревнованиях по плаванию ставила рекорды. Сейчас Эмилия занимается конным спортом – чему посвящена большая часть фотографий в ее инстаграме.
Детей у пары не было.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Боттас объявил о разводе
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