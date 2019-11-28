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Формула 1 / Новость

Боттас объявил о разводе

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Боттас объявил о разводе
Автор:
28 нояб. 2019 г., 10:55

Гонщик Mercedes объявил о разводе с пловчихой Эмилией Пиккарайнен, с которой состоял в браке с 2016 года.

Валттери Боттас и Эмилия Пиккарайнен находились в отношениях с 2010 года – тогда финн работал тест-пилотом в Williams и выступал в европейской Формуле 3. Пара оформила брак в 2016-м, но спустя три года объявила о разводе.

Боттас написал, что принять решение его вынудила гоночная карьера, а с Эмилией они останутся в дружеских отношениях.

«К сожалению, я должен сообщить, что брак между мной и Эмилией подошел к концу, – написал Валттери. – Наши пути разошлись из-за вызовов, которые ставит передо мной карьера и жизненная ситуация, и мы считаем, что это лучший вариант для нас обоих и для нашей будущей жизни, поэтому мы расстаемся друзьями. 

Я буду вечно благодарен ей за все жертвы, на которые она пошла ради меня, за ее поддержку в течение многих лет и за все переживания, через которые мы прошли вместе. Я верю, что в этом вопросе вы будете уважать нас обоих и нашу частную жизнь. Это все, что я могу сказать и прокомментировать по поводу нашего развода».

 

Похожий текст опубликовала и Эмилия.

Пиккарайнен принимала участие в Олимпийских играх с 2008 по 2016 год, а в Финляндии на соревнованиях по плаванию ставила рекорды. Сейчас Эмилия занимается конным спортом – чему посвящена большая часть фотографий в ее инстаграме.

Детей у пары не было.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Денис Буденков

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