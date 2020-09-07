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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Боттас объяснил стартовый провал «почти фальстартом»

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Боттас объяснил стартовый провал «почти фальстартом»
Автор:
, редактор

Валттери пришлось объясняться за пятое место в Монце

Валттери Боттас стартовал вторым на Гран При Италии, но не среагировал вовремя на стартовый сигнал и моментально потерял позицию. После финиша пилот Mercedes признался, что в целом испытывает проблемы с реакцией на старте.

«У меня возникла проблема с реакцией на огни, – объяснил Боттас. – Мы слегка играли со своей стартовой процедурой. Мы изменили процедуру, я чувствовал некоторые помехи во время старта. Не могу вдаваться в детали, но вопрос во мне. Я почти совершил фальстарт, а потом опоздал на настоящий старт.

Тут есть над чем работать. В чем-то мы добились прогресса, но надо работать над стабильной реакцией на стартовые огни».

Пропустив Карлоса Сайнса на стартовой прямой, Боттас за несколько поворотов потерял еще три позиции, а потом пожаловался по радио на прокол колеса. Однако, шина оказалась целой, а сам финн продолжил гонку без проблем.

«Про машину мы пока ничего не знаем, посмотрим позже, – сказал Боттас. – Что до меня, то у меня было два контакта: во втором повороте и в пятом, но не очень большие. В шестом и седьмом поворотах возникла недостаточная поворачиваемость и показалось, что колесо проколото. На выходе из седьмого поворота машину слегка мотало из стороны в сторону.

На подходе к восьмому повороту я был уверен, что у меня прокол, и даже раньше поднял ногу с педали газа, чтобы не пролететь поворот по прямой. Но затем все пришло в норму. Не знаю, попало мне что-то на колесо или что-то случилось из-за контакта. Это было странно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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