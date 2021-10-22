Боттас объяснил прогресс Mercedes. Дело не в моторе

В последних гонках пилоты Mercedes казались очевидно быстрее своих соперников из Red Bull. Со стороны многие стали объяснять это возросшей мощностью силовых установок, ограничители которых переставили на более высокую степень форсировки, что плохо сказалось на надежности.

Однако накануне первых тренировок в Техасе Валттери Боттас заявил, что команда и правда прибавила, но дело в шасси, а не в двигателях.

«По сравнению с началом сезона управляемость значительно улучшилась, – сказал Боттас. – Тогда задняя ось была очень нестабильна, и в целом сцепление с дорогой оказалось хуже, чем в прошлом сезоне. Думаю, нам просто удалось сбалансировать машину. Она стала более стабильной и послушной.

Мы постепенно добавляли обновления, работали с настройками. Это не был одномоментный прорыв. Но в целом я бы не сказал, что мы внезапно шагнули далеко вперед. Более того, мы уже остановили работу над болидом этого года, так что в последних гонках отличались только настройки.

Теперь все будет зависеть от конкретных трасс. Сейчас мы вроде бы впереди, но преимущество совсем невелико. Об этом нам надо помнить».