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Формула 1 / Гран При России / Новость

Боттас объяснил поражение от Ферстаппена в квалификации

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Боттас объяснил поражение от Ферстаппена в квалификации
Автор:
, Ответственный редактор

По словам Валттери, в финале субботней сессии в Сочи он не смог сделать все правильно

Во всех квалификациях нынешнего сезона, не считая дождевой в Штирии, Валттери Боттас показывал или первое, или второе время. И лишь на десятом этапе сезона в Сочи финну не удалось продолжить эту серию. Он уступил одну десятую Максу Ферстаппен из Red Bull, потому в гонке будет стартовать третьим.

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«Весь уик-энд все складывалось хорошо, – рассказал гонщик в интервью по итогам сессии. – Я чувствовал, что у нас есть темп. Два первых сегмента прошли очень чисто и гладко, но третий... 

Честно говоря, не знаю, смог ли я прибавить, но у остальных точно получилось ускориться более существенно. Думаю, эта трасса очень чувствительна к шинам, с которыми нужно все делать правильно. 

Не первом круге в финале мои шины были слишком холодными, а на втором... Не знаю, я просто не мог проехать быстрее. Так что мне надо найти ответ на некоторые вопросы.

Но думаю, у меня хорошая стартовая позиция, а также верная резина».

Боттас, как и Ферстаппен, начнет борьбу на более жестких сликах Medium, тогда как у обладателя поула Льюиса Хэмилтона будет мягкий состав Soft.

«Я помню, как однажды стартовал здесь третьим, и что произошло потом, – сказал Валттери, имея в виду возможность использовать слипстрим на разгоне к первому торможению. – И я попробую сделать то же самое. Думаю, шины Medium станут серьезным преимуществом, так что я по-прежнему участвую в споре за победу».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Квалификация
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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