Боттас объяснил плохой старт: Виновата вибрация сцепления

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Проведя сезон-2021 в статусе одного из главных аутсайдеров, команда из Хинвиля напомнила о себе в квалификации первого же этапа нового чемпионата – ее лидер Валттери Боттас обогнал Джорджа Расселла, из-за которого был уволен прошлой осенью из Mercedes, и оказался рядом с бывшим напарником Льюисом Хэмилтоном.

Однако гонка для финна началась не лучшим образом – он еще до первого поворота растерял много позиций, после чего до самого финиша прорывался обратно.

«У меня возникла серьезная пробуксовка, – объяснил Валттери в эфире Sky Sports. – Честно говоря, я опасался этого, так как когда мы тренировали старты по ходу тестов, примерно 50% получались очень плохими.

Так что тут предстоит серьезная работа. Задние колеса сразу перегрелись, даже на третьей передаче пробуксовка продолжалась. Так что весь первый круг машина сильно скользила, а я ничего не мог противопоставить соперникам».

Он добавил: «Причина механическая. На [подрулевом "лепестке"] сцепления возникает вибрация – примерно в половине случаев. Когда это случается, становится очень сложно контролировать тягу.

Но этот вопрос в списке наших задач – и мы обязательно займемся им».

По ходу гонки Боттас вышел на восьмое место, а после схода пары Red Bull на последних кругах финишировал шестым.

«Гонка вышла хорошей, мне понравилось, – отметил вице-чемпион мира. – У нас есть темп, у нас все хорошо с износом резины, если сравнивать с некоторыми другими командами. Это позитивно.

Обе наши машины финишировали в десятке (новичок Гуаньюй Чжоу замкнул ее – прим.ред.), а это куда лучше того, к чему команда привыкла в последние годы. Следующая цель для нас –пожалуй, Haas. У них хорошая машина.

Ну а Mercedes, Red Bull и Ferrari слишком далеко. прочем, из всех остальных мы едва ли не лучшие, а это уже неплохо».

В последний раз оба пилота Alfa Romeo финишировали в десятке осенью 2020 года в Имоле, а в первую шестерку команда поднималась в Бразилии-2019, когда Кими Райкконен финишировал четвертым.