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Формула 1 / Новость

Боттас объяснил новое поражение от Хэмилтона

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Боттас объяснил новое поражение от Хэмилтона
Автор:
, редактор

Валттери считает, что уступал совсем по чуть-чуть

Валттери Боттас второй раз подряд стал вице-чемпионом Формулы 1, уступив своему напарнику по Mercedes Льюису Хэмилтону 124 очка в личном зачете. 

Финн полагает, что его поражение было вызвано минимальной разницей в скорости, хотя разрыв в чемпионате и говорит об обратном.

«Если оглядываться, из этого сезона можно вынести много хорошего, – цитирует Боттаса пресс-служба Ф1. – Я смог прибавить во многих областях. Конечно, для завоевания титула этого не хватило, но я продолжу работать. Я терял какие-то очки из-за невезения, но в других гонках Льюис был лучше меня. Из этого и состоит разница между нами.

Иногда разрывы были очень маленькими. В гонке все могло зависеть от того, чья стратегия сработает. Я знаю, что разница в очках между нами выглядит большой, но все решали крошечные разрывы. И я не смог стабильно держаться на том же высоком уровне, что и Льюис».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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