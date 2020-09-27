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Формула 1 / Гран При России / Новость

Боттас объяснил, кого послал подальше после финиша

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Боттас объяснил, кого послал подальше после финиша
Автор:
, Редактор

Победитель Гран При России прокомментировал свои резкие слова

После победы на Гран При России Валттери Боттас выступил с резкими словами по радио. «Всем, кого это касается – идите ***** [подальше]», – заявил финн.

Гонщик уже говорил то же самое после победы на Гран При Австралии-2019. После гонки Боттаса попросили объяснить, к кому и зачем он обращался.

«Честно, я не понимаю людей, которые критикуют других, – сказал пилот Mercedes. – Некоторые говорили мне, что пора перестать париться, что надо просто сдаться. Но я не такой, я никогда не сдамся.

Так что я просто захотел снова передать им наилучшие пожелания. Просто вырвалось. 

Я на каждый этап приезжаю с уверенностью, что могу выиграть. И всегда буду так приезжать. И я рад, что после вчерашних трудностей не сдался, знал, что шансы будут. И сегодня все сложилось.

Надеюсь, я смогу вдохновить других не сдаваться. Это самая большая ошибка, которую можно совершить в жизни».

В Сочи Боттас прервал безвыигрышную серию из девяти гонок: в прошлый раз он побеждал на Гран При Австрии.

«Последняя победа была давно, но я столько раз был к ней близок, – отметил финн. – В этом сезоне мой темп выше, чем в любом предыдущем. Меня несколько раздражало, что я так часто бываю близок, но не добираюсь до побед. 

Но обстоятельства не могут вечно быть против тебя. Я считаю эту победу заслуженной, хотя и понимаю, что мне повезло со штрафом Льюиса. Но гонка была сильной».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Алекс Калинаукас

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