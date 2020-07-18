Боттас объяснил, где проиграл Хэмилтону

Валттери Боттас стал вторым в квалификации Гран При Венгрии, уступив 0,107 секунды своему партнеру по Mercedes Льюису Хэмилтону. Финн признался, что рассчитывал завоевать поул-позицию и потому остался разочарован результатом.

«Конечно, я разочарован, – признался Боттас. – По тренировкам было видно, что по крайней мере в квалификации у нас будет плотная борьба. С начала и до самого конца квалификации у меня были проблемы на первом секторе. Мне было некомфортно тормозить в первом повороте, и я терял там время.

А во втором повороте немного сносило задок машины – но когда состояние трассы улучшилось, и машина поехала лучше. В конечном итоге, круг получился хорошим. Я думал, он даст мне шанс [на поул], но Льюис оказался на десятую побыстрее. Он лучше поработал и потому взял поул».