Боттас объяснил, что позволило ему завоевать поул в Алгарве

После очень слабого выступления две недели назад в Имоле, завершившегося серьезной аварией, Валттери Боттас оказался под огнем критики. Однако он нашел наилучший возможный ответ – завоевал поул Гран При Португалии.

На пресс-конференции после завершения заездов финн признался, что «такой результат определенно заставляет меня улыбаться».

Оценивая причины, которые позволили ему впервые в сезоне завоевать поул, Валттери в первую очередь выделил работу с шинами.

«На двух первых этапах квалификации не были моим сильным местом, как минимум если говорить про финальный сегмент, – объяснил он. – Я чувствовал, что не получается выжать из резины все, заставить ее работать как следует.

Но теперь есть ощущение, что мы продвигаемся в верном направлении. Я чувствовал себя сильнее с самого начала уик-энда, потому знал, что хороший результат возможен. Мне очень приятно, что в финале получилось сложить все вместе и завоевать поул.

Учитывая весь прессинг, а также нашу борьбу с Red Bull, оказаться впереди очень здорово».

Журналисты попробовали узнать у Валттери, что именно он изменил в работе с шинами. Гонщик не стал раскрывать все секреты: «Дело в том, как выстраивать разгонный круг, как следить за разными мелочами – в случае с шинами их очень много.

Кроме того, важно верить в свою работу и в то направление, которому вы следуете с настройками. Одним словом, тут сказывается все».