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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Боттас объяснил, что позволило ему завоевать поул в Алгарве

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, Редактор

Работа над своими слабыми местами дала финну возможность стать сильнейшим в квалификации

Боттас объяснил, что позволило ему завоевать поул в Алгарве

После очень слабого выступления две недели назад в Имоле, завершившегося серьезной аварией, Валттери Боттас оказался под огнем критики. Однако он нашел наилучший возможный ответ – завоевал поул Гран При Португалии. 

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На пресс-конференции после завершения заездов финн признался, что «такой результат определенно заставляет меня улыбаться».

Оценивая причины, которые позволили ему впервые в сезоне завоевать поул, Валттери в первую очередь выделил работу с шинами. 

«На двух первых этапах квалификации не были моим сильным местом, как минимум если говорить про финальный сегмент, – объяснил он. – Я чувствовал, что не получается выжать из резины все, заставить ее работать как следует. 

Но теперь есть ощущение, что мы продвигаемся в верном направлении. Я чувствовал себя сильнее с самого начала уик-энда, потому знал, что хороший результат возможен. Мне очень приятно, что в финале получилось сложить все вместе и завоевать поул.

Учитывая весь прессинг, а также нашу борьбу с Red Bull, оказаться впереди очень здорово». 

Журналисты попробовали узнать у Валттери, что именно он изменил в работе с шинами. Гонщик не стал раскрывать все секреты: «Дело в том, как выстраивать разгонный круг, как следить за разными мелочами – в случае с шинами их очень много.  

Кроме того, важно верить в свою работу и в то направление, которому вы следуете с настройками. Одним словом, тут сказывается все».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Алекс Калинаукас

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