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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Боттас обвинил Расселла в аварии в Имоле, тот потребовал уважения

Автор:
, Главный редактор

Пилот Mercedes уверен, что его соперник допустил ошибку. Гонщик Williams тем временем призывает не забывать о скорости, на которой совершаются маневры

Боттас обвинил Расселла в аварии в Имоле, тот потребовал уважения

Валттери Боттас и Джордж Расселл по горячим следам поделились с публикой и журналистами своими взглядами на обстоятельства аварии, которая вывела обоих из борьбы в Гран При Эмилии-Романьи.

«Я видел, что он висит у меня на хвосте на прямой и контролировал его действия, – сообщил финский пилот съемочной группе голландского телеканала Ziggo Sport. – И я видел, что он начал смещаться вправо. Я всегда оставляю на трассе место для соперника. И на повторах я увидел, что он просто потерял машину и ударил меня. Контакт с отбойником после этого был достаточно серьезным, но я в порядке.

Думаю, что он сильно расстроен – но не знаю, к чему было все это [эмоциональное общение сразу после аварии]. Он ведь допустил ошибку – и я, конечно, не был доволен его действиями. Но так бывает. Разговаривал ли я с Джорджем после возвращения в боксы? Нет – но я уверен, что нас еще вызовут судьи».

Расселл же еще раньше высказал свое мнение в соцсетях: «Со мной все в порядке, просто я разочарован. В конце концов, это просто неудачный инцидент. Каждый вправе защищать свою позицию, но скорость в 330 километров в час все же тоже следует уважать. Я чувствую вину перед командой, мы сегодня заслуживали большего».

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Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Валттери Боттас , Джордж Расселл
Автор Кирилл Качнов

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