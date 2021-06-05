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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Боттас обвинил машину в провале в квалификации

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Разрыв между Валттери и Хэмилтоном составил более секунды

Боттас обвинил машину в провале в квалификации

Валттери Боттас стал десятым в квалификации Гран При Азербайджана при том, что его напарник Льюис Хэмилтон занял второе место. Финский гонщик полагает, что дело в какой-то проблеме с его болидом.

«У меня проблемы с темпом весь уик-энд, – сказал Боттас. – И мне кажется, что что-то не так. Потому что я еду на пределе, но так сильно отстаю. Если начну атаковать еще сильнее – в стену въеду.

Это странно. Перед этапом я ждал борьбы за лидерство. Льюис борется за лидерство, и я тоже должен. У меня нет объяснения этому. Думаю, что-то не так

Завтра будет сложно, но в этой гонке что угодно может случиться. Я тут как-то раз отставал на круг, а финишировал среди лидеров».

Боттас также объяснил, почему в единственной попытке в третьем сегменте разгонял Хэмилтона:

«Мы меняемся. В этот уик-энд был черед Льюиса решать, кому выезжать первым, поэтому он получил зацеп позади меня в первом заезде в Q3. Во втором я пытался получить зацеп от Леклера, но красный флаг прервал мой быстрый круг».

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Леклер назвал поул Ferrari справедливым

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Леклер назвал поул Ferrari справедливым
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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