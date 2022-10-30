Боттас обогнал Ferrari в квалификации – но сам не понял, как

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После сильного старта сезона команда Alfa Romeo постепенно сдавала позиции по ходу чемпионата – после июньского этапа в Канаде ее пилоты смогли заработать всего одно очко. Однако в этот уик-энд в Мехико Валттери Боттас напомнил о себе, показав шестой квалификационный результат.

Финн уступил только фаворитам из Mercedes и Red Bull, а также Карлосу Сайнсу из Ferrari, зато выиграл 0,154 секунды у другого пилота Скудерии Шарля Леклера.

«Да, день получился хорошим, – сказал гонщик на медиа-сессии. – И принес неожиданность. Вообще, мы с самого начала уик-энда поняли, что будем сильны, я испытывал уверенность.

Так что полагал, что в случае хорошей квалификации есть возможность стать седьмым. Ну а оказаться между пилотами Ferrari – это приятный бонус».

Обладатель прошлогоднего поула в Мексике признался, что не понял, за счет не блиставшая в последнее время Alfa Romeo смогла навязать борьбу Скудерии.

«Хороший вопрос, – сказал Валттери. – У нас на этом этапе нет никаких новинок по сравнению с Остином. Может, дело в том, что нам здесь подходит конфигурация.

Кажется, машина едет хорошо – видимо, потому, что тут много медленных поворотов, в которых мы сильны. Даже при атаке поребриков в "эсках" машина ведет себя хорошо.

Кроме того, мы наши базовые настройки сразу заработали, их даже не пришлось особенно менять. Мы сильно начали и смогли воспользоваться этим».

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Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Говоря о гонке, Боттас отметил, что попробует удержать добытую позицию.

«Думаю, именно в этом наша цель, – объяснил пилот. – На длинных сериях кругов, включая и тесты Pirelli, по силе мы были в первой половине пелотона.

Так что интересно будет посмотреть, что у нас получится. Надеюсь, выйдет более или менее удержаться на этих позициях. Для нас это очень важно, так как Aston уже дышит в спину [в Кубке конструкторов].

В этом году мне часто не везло на первых кругах, потому даже для моей уверенности в себе будет важно хорошо стартовать и удачно завершить первый круг. Моя цель – удержать то, что есть. А если будет возможность что-то отыграть – это хорошо, но только без большого риска».

В нынешнем сезоне лучшим квалификационным результатом Валттери остается пятое место в Майами. При этом в гонках финн не зарабатывал очков с этапа в Монреале.