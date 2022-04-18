Боттас о том, каково ему без Льюиса: Я счастлив

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В 2022 году Валттери Боттас сменил команду Mercedes на Alfa Romeo. На первый взгляд это казалось явным понижением, так как пилот ушел из команды, выигравшей Кубок конструкторов в коллектив, который в 2021 году занял предпоследнее место.

Однако первые гонки нового года показали, что все не так очевидно. Во-первых, Alfa Romeo смогла сильно придавить. Во-вторых, Mercedes уже не так быстры. Ну и главное, Боттас наконец стал лидером команды, а не безнадежно вторым номером.

«В прошлом было непросто подняться на новый уровень в команде, – рассказал Боттас изданию The Race. – Льюис Хэмилтон всегда стремился доминировать. И было абсолютно ясно, что я не могу рассчитывать на ту же роль, которая была у него.

Но теперь я в самом деле чувствую себя частью команды. И у меня есть над ней нужная власть. Если я прошу о чем-то, это исполняется, меня действительно слушают. И это помогает мне мотивировать сотрудников.

Сейчас в команде отличная атмосфера, все настроены на упорный труд. Я и сам такой, к тому же очки, заработанные уже в первой гонке всех ободрили. Я правда счастлив по поводу того, как все идет и какая у меня роль в этом. Я больше не просто гонщик, я важный член команды».