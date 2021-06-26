Боттас о штрафе: McLaren не упустила возможность нажаловаться
Финский пилот заверил, что ситуация с разворотом на пит-лейне вовсе не была опасной, но в Ф1 свои законы
Во второй пятничной тренировке Гран При Штирии Валттери Боттас попробовал начать движение от боксов на второй передаче – и его закрутило. Поблизости от этого места находились несколько сотрудников McLaren. Тим-менеджер сразу вышел на связь с руководителем гонок Ф1 Майклом Маси и назвал случившееся «немыслимым».
В итоге финну присудили штраф и переставили на три позиции по решетке: в квалификации он показал отличный второй результат, но стартовать будет пятым.
Валттери рассказал, что считает наказание избыточным.
«Как по мне, оно слишком суровое, – рассказал он не пресс-конференции после завершения субботней сессии. – Я и представить себе не мог, что за такое вообще будет штраф.
Но понятно, что другие команды, когда есть такая возможность, всегда жалуются, что это было слишком опасно и все в таком духе. Так что нас наказали.
Что есть – то есть. В этом спорте все постоянно пытаются переиграть вас. Может, какая-то опасность и возникла бы, будь там больше людей».
Про сам эксперимент Mercedes со стартом со второй передачи он добавил: «Мы решили попробовать что-то совсем другое. Иногда на более высокой передаче обороты ниже, потому контролировать пробуксовку может быть проще.
Поначалу все действительно было довольно просто, но затем пробуксовка все же началась и застала меня врасплох. Не знаю, возможно, асфальт там был еще сырым после дождика. Я просто не удержал машину.
Понятно, что на второй передаче ее поведение совсем не такое, как на первой. Вот все это и произошло».