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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Боттас о штрафе: McLaren не упустила возможность нажаловаться

Автор:
, Редактор Ф1

Финский пилот заверил, что ситуация с разворотом на пит-лейне вовсе не была опасной, но в Ф1 свои законы

Боттас о штрафе: McLaren не упустила возможность нажаловаться

Во второй пятничной тренировке Гран При Штирии Валттери Боттас попробовал начать движение от боксов на второй передаче – и его закрутило. Поблизости от этого места находились несколько сотрудников McLaren. Тим-менеджер сразу вышел на связь с руководителем гонок Ф1 Майклом Маси и назвал случившееся «немыслимым». 

В итоге финну присудили штраф и переставили на три позиции по решетке: в квалификации он показал отличный второй результат, но стартовать будет пятым. 

Валттери рассказал, что считает наказание избыточным.

«Как по мне, оно слишком суровое, – рассказал он не пресс-конференции после завершения субботней сессии. – Я и представить себе не мог, что за такое вообще будет штраф.

Но понятно, что другие команды, когда есть такая возможность, всегда жалуются, что это было слишком опасно и все в таком духе. Так что нас наказали.  

Что есть – то есть. В этом спорте все постоянно пытаются переиграть вас. Может, какая-то опасность и возникла бы, будь там больше людей».

Про сам эксперимент Mercedes со стартом со второй передачи он добавил: «Мы решили попробовать что-то совсем другое. Иногда на более высокой передаче обороты ниже, потому контролировать пробуксовку может быть проще.

Поначалу все действительно было довольно просто, но затем пробуксовка все же началась и застала меня врасплох. Не знаю, возможно, асфальт там был еще сырым после дождика. Я просто не удержал машину. 

Понятно, что на второй передаче ее поведение совсем не такое, как на первой. Вот все это и произошло».

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