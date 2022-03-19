Боттас о шестом месте: Мы можем подняться и выше

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Когда после пяти сезонов в Mercedes Валттери Боттас отправился в Alfa Romeo, многие называли это началом конца карьеры вице-чемпиона мира. Однако команда, которая завершила сезон-2021 только девятой, лучше многих справилась с переходом на новый регламент.

В первой квалификации нового чемпионата мира финн стал шестым – по иронии, опередив Джорджа Расселла, который вытеснил его из Mercedes.

На вопрос журналистов, удивлен ли он таким исходом, Валттери ответил: «Когда мы готовились к квалификации, я понял, что опасть в десятку совершенно реально. Но все же шестое место можно назвать отчасти неожиданным. Думаю, этот результат очень важен для команды. Пара последних сезонов вышла для Alfa непростой, и теперь мы видим впереди свет. Это очень важно – видеть свои возможности».

Он добавил: «Мы будем стартовать рядом с Льюисом [Хэмилтоном]. Это круто. Мы уже виделись в закрытом парке – и оба улыбались. Это будет круто. А вот с Тото [Вольфом, боссом Mercedes F1] мы пока не общались, но я обязательно дойду до него».

Валттери спросили, чувствует ли он в команде потенциал, чтобы подняться еще выше.

«Без сомнений, – ответил тот. – Хотя это непросто. Когда ты уже в десятке и становишься лучшим в средней группе, дальше продвигаться куда сложнее. Но почему нет? Сейчас мы на хорошем уровне, теперь важно убедиться, что обновления на подходе, а мы продолжаем познавать машину».

Говоря об Alfa Romeo C42, Боттас отметил: «Мы выглядим неплохо в медленных поворотах. В быстрых, вроде шестого и седьмого здесь, все не столь здорово. Кроме того, на длинных сериях машина начинала скользить в 12-м. Чем выше скорость – тем больше. Похоже, дело в уровне сцепления.

Так что наша главная сила – в медленных поворотах. А над быстрыми мы будем работать».

Он продолжил: «Сегодняшний результат не только обрадовал меня, но и вселил надежду. Если бы мы стали 18-ми, все было бы гораздо сложнее. Тогда перед нами была бы огромная гора. Сейчас она тоже есть, но все же это уже не Эверест».

В новой команде Валттери Боттас продолжил свою многолетнюю серию серию – все пять лет, выступая за Mercedes, он неизменно доходил до финала квалификации. В Бахрейне гонщику удалось это уже в 102-й раз подряд.

Дополнительная информация: Люк Смит