Боттас о ругани по радио: Я хотел ясно донести свою мысль

Валттери Боттас стартовал на Гран При Франции третьим, но по итогам гонки остался за чертой подиума. Против него сыграл ранний пит-стоп – из-за этого второй комплект шин оказался изношен, и в концовке пилот Mercedes не смог ничего противопоставить Серхио Пересу.

Когда стало ясно. что с резиной все обстоит плохо, Валттери сказал по радио: «Я же сразу говорил, ***, что нужно два пит-стопа. Два ****** пит-стопа».

На медиа-брифинге после гонки финна спросили, но заботит ни его использование бранных выражений.

«Нет, нисколько, – ответил Валттери. – Я просто стремился максимально ясно донести свою мысль. Я еще до этого по ходу гонки предлагал им вариант с двумя пит-стопами, но команда настояла на одном – и получилось вот это».

Говоря о том, почему с шинами возникли такие сложности, Боттас отметил: «Износ спереди оказался гораздо выше наших ожиданий. Зернение оказалось очень сильным, но почему – я не знаю.

Мы рассчитывали, что состав hard справится гораздо лучше. У нас выходило, что комплект жесткой резины может проехать практически целую гонку. Но это оказалось и близко не так».

Он добавил: «Хорошо хоть. что я заработал хоть какие-то очки. Уж и не помню, когда такое было в последний раз».

Также Валттери рассказал, почему Mercedes не стала менять ему шины в самом конце, чтобы хотя бы получить бонус за лучшее время круга.

«Мы полагали, что Серхио [Перес] обогнал меня за пределами трассы, потому его должны наказать», – объяснил он.

Судьи еще не вынесли решение по этому эпизоду, но даже если мексиканцу добавят к результату пять секунд, он все равно останется в протоколе выше Боттаса.

Дополнительная информация: Олег Карпов