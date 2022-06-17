Боттас о пятничных поломках: Мы справимся, но это не дело

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Несмотря на переход в Alfa Romeo, Валттери Боттас заработал очки в шести из восьми прошедших Гран При и сейчас отстает от своего бывшего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона всего на 22 балла – во времена из со местных выступлений эта цифра бывала и куда больше.

Однако выступлениям вице-чемпиона мира мешает недостаточная надежность его машины С42. Почти каждый уик-энд технические проблемы мешают Боттасу нормально подготовиться к квалификации и гонке.

В Канаде он потерял вторую тренировку, по ходу которой проехал всего три круга.

«Похоже, дело в электронике, – рассказал Валттери на медиа-сессии. – Всякий раз, когда я переключал передачу вниз, коробка переходила в нейтраль. Мы не смогли найти точную причину этого, а потому и устранить неисправность. Очередное разочарование».

Он добавил: «Конечно, мы справимся и все отремонтируем, но такую ситуацию, конечно, не назовешь идеальной. Нам наконец-то пора начать проводить дни чисто, без разных отказов. Понятно, что все работают, как только могут – и я очень надеюсь, что уже завтра все пойдет нормально».

Боттас отметил, что в первой тренировке им с инженерами удалось отыскать хорошие механические настройки. «Хочется верить что завтра получится еще прибавить. По результатам первого дня сложно о чем-то судить», – сказал финн.

Другой пилот Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу завершил пятницу на незнакомой трассе 16-м, уступив даже Мику Шумахеру из Haas.

Дополнительная информация: Адам Купер