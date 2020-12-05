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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Боттас о поуле в Сахире: Не лучшая моя квалификация

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Боттас о поуле в Сахире: Не лучшая моя квалификация
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Несмотря на лучшее время в субботней сессии, финский пилот остался не в восторге

После объявления о том, что Льюис Хэмилтон не сможет выступить на Гран При Сахира, его партнер по Mercedes Валттери Боттас автоматически стал главным фаворитом этапа. 

В тренировках финн ни разу не стал быстрейшим, но квалификация завершилась его победой. При этом своего нового партнера по команде Джорджа Расселла Валттери опередил на неуловимые 0,026 секунды. 

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Оценивая свое выступление, Боттас явно был не слишком доволен: «Разумеется, когда у вас новый напарник, это совсем другая ситуация. В любом случае, я концентрировался на собственной работе и старался не тратить энергию ни на что другое. Думаю, это мне удалось. 

Если говорить о тактике [на гонку], то у нас отличные позиции. Здорово, что Джордж тоже пробился на первый ряд. 

Приятно занять поул, этим я доволен, однако это далеко не лучшая моя квалификация. Хорошо хоть, что и этого хватило». 

Говоря о прогнозах на гонку, финн добавил: «В ней будет много неизвестных. Мне кажется, здесь не так просто преследовать соперников, потому очень здорово, что завтра я займу поул.

Надеюсь, мы увидим веселую гонку. Это чем-то похоже на «трассу Микки-Мауса» (так гонщики называют узкие и неинтересные автодромы – прим.ред.), извилистую и кочковатую. Посмотрим завтра, так или нет». 

Ближайшим соперником Mercedes в субботу стал Макс Ферстаппен, отставший от лучшего времени на 0,056 секунды.

«Я бы назвал это хорошей квалификацией, – отметил гонщик Red Bull. – Круг вышел годным – благо, он короткий, и поворотов не так много. 

Я рад, что так близко [от Mercedes]. Именно к этому я сегодня стремился. Мы чуть ближе, чем обычно, хотя отчасти это из-за конфигурации. 

Завтра мы будем стартовать на других шинах [Soft против Medium у Mercedes], так что интересно будет посмотреть как это сыграет для нас. Как я уже говорил, мне нечего терять. Так что давайте повеселимся и поглядим, что у нас получится».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Сессия Квалификация
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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