Боттас о поуле в Сахире: Не лучшая моя квалификация

После объявления о том, что Льюис Хэмилтон не сможет выступить на Гран При Сахира, его партнер по Mercedes Валттери Боттас автоматически стал главным фаворитом этапа.

В тренировках финн ни разу не стал быстрейшим, но квалификация завершилась его победой. При этом своего нового партнера по команде Джорджа Расселла Валттери опередил на неуловимые 0,026 секунды.

Оценивая свое выступление, Боттас явно был не слишком доволен: «Разумеется, когда у вас новый напарник, это совсем другая ситуация. В любом случае, я концентрировался на собственной работе и старался не тратить энергию ни на что другое. Думаю, это мне удалось.

Если говорить о тактике [на гонку], то у нас отличные позиции. Здорово, что Джордж тоже пробился на первый ряд.

Приятно занять поул, этим я доволен, однако это далеко не лучшая моя квалификация. Хорошо хоть, что и этого хватило».

Говоря о прогнозах на гонку, финн добавил: «В ней будет много неизвестных. Мне кажется, здесь не так просто преследовать соперников, потому очень здорово, что завтра я займу поул.

Надеюсь, мы увидим веселую гонку. Это чем-то похоже на «трассу Микки-Мауса» (так гонщики называют узкие и неинтересные автодромы – прим.ред.), извилистую и кочковатую. Посмотрим завтра, так или нет».

Ближайшим соперником Mercedes в субботу стал Макс Ферстаппен, отставший от лучшего времени на 0,056 секунды.

«Я бы назвал это хорошей квалификацией, – отметил гонщик Red Bull. – Круг вышел годным – благо, он короткий, и поворотов не так много.

Я рад, что так близко [от Mercedes]. Именно к этому я сегодня стремился. Мы чуть ближе, чем обычно, хотя отчасти это из-за конфигурации.

Завтра мы будем стартовать на других шинах [Soft против Medium у Mercedes], так что интересно будет посмотреть как это сыграет для нас. Как я уже говорил, мне нечего терять. Так что давайте повеселимся и поглядим, что у нас получится».