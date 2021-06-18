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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Боттас о новом шасси: Теперь я уверен в машине

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Валттери не смог назвать конкретных причин улучшения

Боттас о новом шасси: Теперь я уверен в машине

Перед Гран При Франции Валттери Боттас сменил основное шасси на запасное и по итогам пятницы показал второе время, уступив Максу Ферстаппену 0,008 секунды. После тренировок финн объяснил, в чем разница между прошлым шасси и нынешним.

«Трудно сказать, в шасси дело или в трассе, но ощущения у меня точно намного лучше, чем две недели назад, – сказал Боттас. – Мы начали этап с нужной ноги, по ощущениям все в порядке, мне комфортно и я довольно быстр.

Баланс в порядке, шины работают хорошо и я уверен в машине. Я могу ей доверять, думаю, в этом главная разница».

По ходу практики Боттас сильно ударился днищем о бордюр. По его мнению, подобные случаи могут стать проблемой и для других пилотов:

«Было жестко. Понятно, что все зависит от пилота – ты попадаешь на бордюр, если чересчур атакуешь. Но тут бордюры наказывают тебя. Кажется, я сломал несколько деталей, и думаю, не я один».

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