Боттас о невероятном старте в Японии: Мне помогла ошибка Феттеля
По словам финского пилота Mercedes, разом подняться с третьего места на первое ему позволила невероятная скорость реакции на сигнал светофора – ее время составило 0,04 секунды.
Судьбу гонки на «Сузуке» во многом решили первые метры, на которых Валттери Боттас опередил обоих пилотов Ferrari. Финн стал победителем Гран При, благодаря чему чуть приблизился к своему напарнику Льюису Хэмилтону в чемпионской гонке.
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Рассказывая о своем старте перед началом уик-энда в Мехико, финн отметил: «На такой трассе очень здорово, если вам удается выйти вперед с самого начала. Мне удалось весьма быстро среагировать. Время составило всего четыре сотых. Наверное, это мой лучший результат [в Ф1]».
Он добавил: «Речь идет именно о моей реакции, о том времени, когда я начал отпускать подрулевой "лепесток" после сигнала светофора, а не о начале движения машины – это потребовало еще какого-то времени.
Обычно такого времени реакции добиться нереально. Наверное, мне немного помог фальстарт Себастьяна [Феттеля], так что в каком-то смысле это везение. В определенном смысле это был риск, потому что обычно время реакции не бывает меньше десятой. Так что это было быстро и рискованно. Но сейчас все это мне очень нравится».
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Боттасу не в первый раз удается стартовать на грани нарушения – ранее он назвал «лучшим стартом в жизни» свои действия на Гран При Австрии 2017 года, когда соперники усмотрели у него фальстарт.
В Мексике Валттери остается единственным соперником Льюиса Хэмилтона в споре за титул. Несмотря на то, что отставание по очкам от напарника весьма велико, финн не собирается сдаваться без боя.
«Понятно, что с каждой гонкой ситуация все сложнее, – объяснил он. – Здесь у него есть шанс взять титул, но нет оснований говорить, что все уже кончено, так как это не так.
Это долгая история. Будучи реалистом, я концентрируюсь на отдельных гонках. И в этот уик-энд, как в Японии, попробую добиться максимума и выиграть гонку. Это все, что в моих силах».
Дополнительная информация: Эд Стро
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Японии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Боттас о невероятном старте в Японии: Мне помогла ошибка Феттеля
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