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Формула 1 / Новость

Боттас: Неважно, останется ли Хэмилтон

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Боттас: Неважно, останется ли Хэмилтон
Автор:
, редактор

Партнер Льюиса не переживает за его контракт

За два месяца до первого Гран При 2021 года Льюис Хэмилтон все еще не подписал контракт с Mercedes. Его партнер по команде Валттери Боттас заявил, что для него совершенно не важно, останется ли британец в команде или уйдет.

«Понятно, что у меня одна цель, – сказал Боттас. – Много лет напарник опережал меня и теперь я хочу опередить напарника. Кто им будет – неважно. Любой пилот в Формуле 1 очень силен и может быть серьезным соперником. Как я уже говорил, сосредоточиться лучше на себе».

Валттери Боттас провел в Mercedes уже четыре сезона и в каждом из них проиграл Хэмилтону, причем во всех этих сезонах Льюис становился чемпионом мира досрочно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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