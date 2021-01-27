Боттас: Неважно, останется ли Хэмилтон
Партнер Льюиса не переживает за его контракт
За два месяца до первого Гран При 2021 года Льюис Хэмилтон все еще не подписал контракт с Mercedes. Его партнер по команде Валттери Боттас заявил, что для него совершенно не важно, останется ли британец в команде или уйдет.
«Понятно, что у меня одна цель, – сказал Боттас. – Много лет напарник опережал меня и теперь я хочу опередить напарника. Кто им будет – неважно. Любой пилот в Формуле 1 очень силен и может быть серьезным соперником. Как я уже говорил, сосредоточиться лучше на себе».
Валттери Боттас провел в Mercedes уже четыре сезона и в каждом из них проиграл Хэмилтону, причем во всех этих сезонах Льюис становился чемпионом мира досрочно.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин