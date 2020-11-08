Боттас не верит, что Mercedes прижимает его ради Хэмилтона

На Гран При Эмилии-Романьи Льюис Хэмилтон переместился с третьего места на первое, использовав не ту стратегию, что у его напарника Валттери Боттаса. Боттас в итоге вместо победы финишировал вторым.

Сам финн ранее несколько раз просил команду дать ему альтернативную стратегию, чтобы опередить Хэмилтона, но Mercedes ему всякий раз отказывала. Тем не менее Боттас считает, что на месте Хэмилтона в Имоле получил бы такое же разрешение.

«В последних гонках бывали разные сценарии, – сказал Валттери. – В Имоле мы обсуждали, что будем делать, если Red Bull пойдет на андеркат. Мне нужно было отвечать им. Будь я на месте Льюиса, ситуация была бы для меня такой же, и я хотел бы оставаться на трассе подольше.

В этот раз все сыграло на руку Льюису, но поменяйся мы местами, ситуация была бы такой же. В Португалии расклад был другой, но там альтернативная стратегия мне бы и не помогла. Мы хотим бороться и делаем это правилам команды».