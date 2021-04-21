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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Боттас не увидел в своих действиях нарушения джентльменских соглашений

Автор:
, Редактор Ф1

По мнению финского пилота, в борьбе с Джорджем Расселлом в Имоле он придерживался тех устных договоренностей, которые существуют между пилотам Ф1

Боттас не увидел в своих действиях нарушения джентльменских соглашений

Авария Боттаса и Расселла остается главной темой для обсуждения у болельщиков Ф1 – слишком уж много смыслов оказалось у этого столкновения в споре за девятую позицию, которое даже судьи FIA назвали обычным гоночным инцидентом. 

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В интервью, которое он давал вскоре после случившегося, пилот Williams обвинил своего оппонента в нарушении джентельменских соглашений, которыми участники Ф1 руководствуются при борьбе за позицию с использованием DRS.

Джордж сказал: «У нас есть договоренность: если тебя догоняет более быстрый соперник, использующий DRS, то ты не дергаешь рулем в самый последний момент. Да, его [Боттаса] смещение было совсем небольшим, но на скорости под 300 км/ч, когда ваша разница в скорости достигает 50 км/ч, эффект от него огромен».

На просьбу Motorsport.com прокомментировать эти слова Боттас заявил, что не видим в своих действиях нарушений. 

«Не вижу ничего такого, – сказал финн. – Я не совершал никаких резких движений. Ото отлично видно на записях моих бортовых камер. К тому же, я всегда оставлял достаточно места. 

Так что с моей стороны все было чисто. Разумеется, я защищался и не собирался открывать ему дорогу. Но при этом я вел гонку уважительно. И смотрю на ситуацию не так, как он». 

Боттас добавил: «Он [Расселл] прекрасно знал, что с той стороны трасса сырая. Мы же проезжали там круг за кругом. Я это тоже знал – в тех условиях не стоило выезжать туда на сликах. Но он поступил именно так.  

Это был его выбор. я а просто делал свою работу и защищался. Я не собирался объезжать в сторону и открывать toe сухой асфальт. Вот как все было». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас , Джордж Расселл
Автор Люк Смит

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