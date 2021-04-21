Боттас не увидел в своих действиях нарушения джентльменских соглашений
По мнению финского пилота, в борьбе с Джорджем Расселлом в Имоле он придерживался тех устных договоренностей, которые существуют между пилотам Ф1
Авария Боттаса и Расселла остается главной темой для обсуждения у болельщиков Ф1 – слишком уж много смыслов оказалось у этого столкновения в споре за девятую позицию, которое даже судьи FIA назвали обычным гоночным инцидентом.
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В интервью, которое он давал вскоре после случившегося, пилот Williams обвинил своего оппонента в нарушении джентельменских соглашений, которыми участники Ф1 руководствуются при борьбе за позицию с использованием DRS.
Джордж сказал: «У нас есть договоренность: если тебя догоняет более быстрый соперник, использующий DRS, то ты не дергаешь рулем в самый последний момент. Да, его [Боттаса] смещение было совсем небольшим, но на скорости под 300 км/ч, когда ваша разница в скорости достигает 50 км/ч, эффект от него огромен».
На просьбу Motorsport.com прокомментировать эти слова Боттас заявил, что не видим в своих действиях нарушений.
«Не вижу ничего такого, – сказал финн. – Я не совершал никаких резких движений. Ото отлично видно на записях моих бортовых камер. К тому же, я всегда оставлял достаточно места.
Так что с моей стороны все было чисто. Разумеется, я защищался и не собирался открывать ему дорогу. Но при этом я вел гонку уважительно. И смотрю на ситуацию не так, как он».
Боттас добавил: «Он [Расселл] прекрасно знал, что с той стороны трасса сырая. Мы же проезжали там круг за кругом. Я это тоже знал – в тех условиях не стоило выезжать туда на сликах. Но он поступил именно так.
Это был его выбор. я а просто делал свою работу и защищался. Я не собирался объезжать в сторону и открывать toe сухой асфальт. Вот как все было».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Валттери Боттас , Джордж Расселл
|Автор
|Люк Смит